«Ним» — «Монпелье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 3 февраля 2019 года

В воскресенье, 3 февраля, в матче 23 тура Лиги 1 «Ним» примет на своей территории «Монпелье». Поединок, который пройдет на «Стад де Костьере», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Ним» — «Монпелье».

«Ним»

«Ним» после 22 матчей в Лиге 1 расположился на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков, что на шесть меньше, чем у его предстоящего противника, который идет на шестой строке.

За минувшие четыре поединка в чемпионате Франции «крокодилы» выиграл два матча при двух поражениях. Состоялось домашнее поражение от «Тулузы» (0:1) и в последнем туре от «Ниццы» (0:2) в гостях.

А обыграла команда Бернара Бланкара «Нант» (1:0) и «Анжер» (3:1) на своей территории.

В 11 домашних встречах в этом розыгрыше французского первенства «Ним» добыл четыре победы при трех ничьих и трех поражениях, разница мячей — 15:12.

«Монпелье»

«Паладины» занимают шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав после 21 поединка 35 баллов, отставая от топ-3 на пять пунктов.

Обыграв в минувшем туре чемпионата на домашней арене «Кан» со счетом 2:0, «Монпелье» смог прервать свою безвыигрышную серию,состоящую на тот момент из шести игр кряду во всех турнирах.

В это неудачный отрезок подопечные Мишеля Тер-Закаряна непосредственно в Лиге 1 провели пять встреч, в которых три матча свели вничью и два проиграли.

Календарь и таблица Лиги 1

Из 10 выездных встреч в этом чемпионате клуб из Монпелье четыре из них выиграл, столько же матчей свел вничью и две игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:9.

В первом круге этого сезона Лиги 1 «Монпелье» на своей территории разгромил «Ним» со счетом 3:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Нима» — 2.65, победа «Монпелье» — 2.95, ничья — 3.15.

«Паладины» ведут борьбу за попадание в еврокубки. И хотя они будут играть в гостях, в этом поединке отдадим им предпочтение.

А так как обе команды не блещут результативностью предлагаем поставить, что в матче будет забито не более 2-3 мяча. 0