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    Поднимется ли «Монпелье» в турнирной таблице?

    «Ним» — «Монпелье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 3 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Ним Монпелье
    Прогноз на «Ним» — «Монпелье»
    «Монпелье» — «Ним»
    В воскресенье, 3 февраля, в матче 23 тура Лиги 1 «Ним» примет на своей территории «Монпелье». Поединок, который пройдет на «Стад де Костьере», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Ним» — «Монпелье».
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    «Ним»

    «Ним» после 22 матчей в Лиге 1 расположился на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков, что на шесть меньше, чем у его предстоящего противника, который идет на шестой строке.

    За минувшие четыре поединка в чемпионате Франции «крокодилы» выиграл два матча при двух поражениях. Состоялось домашнее поражение от «Тулузы» (0:1) и в последнем туре от «Ниццы» (0:2) в гостях.

    А обыграла команда Бернара Бланкара «Нант» (1:0) и «Анжер» (3:1) на своей территории.

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    • В 11 домашних встречах в этом розыгрыше французского первенства «Ним» добыл четыре победы при трех ничьих и трех поражениях, разница мячей — 15:12.

    «Монпелье»

    «Паладины» занимают шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав после 21 поединка 35 баллов, отставая от топ-3 на пять пунктов.

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    Обыграв в минувшем туре чемпионата на домашней арене «Кан» со счетом 2:0, «Монпелье» смог прервать свою безвыигрышную серию,состоящую на тот момент из шести игр кряду во всех турнирах.

    В это неудачный отрезок подопечные Мишеля Тер-Закаряна непосредственно в Лиге 1 провели пять встреч, в которых три матча свели вничью и два проиграли.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Из 10 выездных встреч в этом чемпионате клуб из Монпелье четыре из них выиграл, столько же матчей свел вничью и две игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:9.

    В первом круге этого сезона Лиги 1 «Монпелье» на своей территории разгромил «Ним» со счетом 3:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Нима» — 2.65, победа «Монпелье» — 2.95, ничья — 3.15.

    «Паладины» ведут борьбу за попадание в еврокубки. И хотя они будут играть в гостях, в этом поединке отдадим им предпочтение.

    А так как обе команды не блещут результативностью предлагаем поставить, что в матче будет забито не более 2-3 мяча. 0

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    Прогноз на «Ним» — «Монпелье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52. В воскресенье, 3 февраля, в матче 23 тура Лиги 1 «Ним» примет на своей территории «Монпелье». Поединок, который пройдет на «Стад де Костьере», начнется в 17:00 по мск.
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