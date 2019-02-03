«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 3 февраля 2019 года

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет 3 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал».

«Манчестер Сити»

После впечатляющей серии из восьми побед подряд в трех разных английских турнирах «Манчестер Сити» вновь оступился. В 24-м туре подопечные Пепа Гвардиолы на выезде проиграли «Ньюкаслу» (1:2), не сумев удержать преимущество, добытое уже на первой минуте встречи после гола Серхио Агуэро.

В этом матче «Ман Сити» не только впервые в этом году проиграл, но еще и прервал потрясающую серию из шести матчей без пропущенных голов.

Ранее «горожане» дважды всухую обыграли в Кубке лиги «Бертон Альбион» (9:0 и 1:0), в Кубке Англии команда прошла «Ротерхэм» (7:0) и «Бернли» (6:0), а в чемпионате одолела «Вулверхэмптон» (3:0) и «Хаддерсфилд» (3:0). Даже несмотря на не самый серьезный уровень оппозиции 29:0 в шести матчах не могут не впечатлять.

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» после 24-х туров набрал 56 очков и на 5 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля».

«Ман Сити» — первый в лиге по забитым голам (53), а пропускает меньше «горожан» (19) только «Ливерпуль».

Отметим, что почти все очки в текущем чемпионате «Сити» потерял на выезде, тогда как дома команда одиннадцать матчей из двенадцати, уступив лишь «Кристал Пэлас».

«Арсенал»

«Арсенал», в отличие от «Ман Сити», в этом сезоне уже прекратил борьбу в обоих кубковых турнирах ну внутренней арене. Из Кубка лиги «канониры» вылетели еще в том году, а из Кубка Англии — совсем недавно, уступив со счетом 1:3 «Манчестер Юнайтед».

В 2019 году «Арсеналу» пока не хватает стабильности. Подопечные Унаи Эмери, например, обыграли в АПЛ «Челси» (2:0), но туром ранее проиграли «Вест Хэму».

В 24-м туре «Арсенал» встречался с «Кардиффом» и одержал домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря голам Пьера-Эмерика Обамеянга (с пенальти) и Александра Ляказетта.

Благодаря этой победе, а также осечке «Челси» «канониры» поднялись в топ-четверку. Правда, очков у них пока столько же, сколько и у идущего пятым «Челси» — по 47. До третьей строчки, на которой расположился «Тоттенхэм» - 7 очков.

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«Арсенал» в 24-х турах забил 50 голов и по этому показателю делит третье-четвертое места со «шпорами», а пропустил 33, что является средним результатом — седьмое-девятое места в лиге.

В текущем сезоне «Арсенал» много очков в АПЛ теряет как раз на выезде. Команда не досчиталась очков в десяти поединках, из которых семь были гостевыми: 3 ничьи и 4 поражения при лишь четырех победах.

Прогноз

Букмекеры считают «Ман Сити» безоговорочным фаворитом матча. На победу «горожан» дается коэффициент 1,32, на ничью — 6,35, а на успех «Арсенала» — 9,50.

В первом круге «Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0.

Учитывая проблемы «канониров» с обороной (ведущие игроки находятся в лазарете) можно не сомневаться, что самая результативная команда АПЛ «Ман Сити» без забитых мячей с поля не уйдет. В то же время и «Арсенал» может использовать свой шанс. В атаке «канониры» уж точно не хуже «Ньюкасла», который сумел забить «горожанам» два гола.

Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,66.

Также достаточно реалистичным выглядит вариант — «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,52. 0