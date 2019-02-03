ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон»НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аут Юрген КлоппГонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв Питер КраучНа флажке. Семь главных трансферов 31 января
  • 09:30
    • «Оклахома» обыграла «Майами», «Хьюстон» проиграл «Денверу»
  • 08:03
    • «Зенит» объявил заявку на Лигу Европы
  • 00:51
    • «Лилль» разгромил «Ниццу»
  • 23:31
    • Азмун продолжит карьеру в «Зените»
  • 22:47
    • «Зенит» объявил о переходе хавбека сборной Колумбии
  • 22:04
    • Катар впервые стал победителем Кубка Азии
  • 20:49
    • Ухов лишен золота Олимпийских игр-2012 из-за допинга
    Все новости спорта

    Сколько голов принесет битва тура в АПЛ?

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 3 февраля 2019 года

    Манчестер Сити Арсенал Футбол Англии Англия. Премьер-лига
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    Кевин Де Брюйне
    В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет 3 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Сити»

    После впечатляющей серии из восьми побед подряд в трех разных английских турнирах «Манчестер Сити» вновь оступился. В 24-м туре подопечные Пепа Гвардиолы на выезде проиграли «Ньюкаслу» (1:2), не сумев удержать преимущество, добытое уже на первой минуте встречи после гола Серхио Агуэро.

    В этом матче «Ман Сити» не только впервые в этом году проиграл, но еще и прервал потрясающую серию из шести матчей без пропущенных голов.

  • «Манчестер Сити» пора забыть о титуле? Что случилось с командой Гвардиолы
  • «Горожане» сенсационно уступили «Ньюкаслу» и дали «Ливерпулю» возможность уйти во внушительный отрыв
  • 30/01/2019

    • Ранее «горожане» дважды всухую обыграли в Кубке лиги «Бертон Альбион» (9:0 и 1:0), в Кубке Англии команда прошла «Ротерхэм» (7:0) и «Бернли» (6:0), а в чемпионате одолела «Вулверхэмптон» (3:0) и «Хаддерсфилд» (3:0). Даже несмотря на не самый серьезный уровень оппозиции 29:0 в шести матчах не могут не впечатлять.

    В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» после 24-х туров набрал 56 очков и на 5 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    «Ман Сити» — первый в лиге по забитым голам (53), а пропускает меньше «горожан» (19) только «Ливерпуль».

    Отметим, что почти все очки в текущем чемпионате «Сити» потерял на выезде, тогда как дома команда одиннадцать матчей из двенадцати, уступив лишь «Кристал Пэлас».

    «Арсенал»

    «Арсенал», в отличие от «Ман Сити», в этом сезоне уже прекратил борьбу в обоих кубковых турнирах ну внутренней арене. Из Кубка лиги «канониры» вылетели еще в том году, а из Кубка Англии — совсем недавно, уступив со счетом 1:3 «Манчестер Юнайтед».

  • Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»
  • «Манчестер Юнайтед» одержал восьмую подряд победу под руководством Сульшера
  • 26/01/2019

    • В 2019 году «Арсеналу» пока не хватает стабильности. Подопечные Унаи Эмери, например, обыграли в АПЛ «Челси» (2:0), но туром ранее проиграли «Вест Хэму».

    В 24-м туре «Арсенал» встречался с «Кардиффом» и одержал домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря голам Пьера-Эмерика Обамеянга (с пенальти) и Александра Ляказетта.

    Благодаря этой победе, а также осечке «Челси» «канониры» поднялись в топ-четверку. Правда, очков у них пока столько же, сколько и у идущего пятым «Челси» — по 47. До третьей строчки, на которой расположился «Тоттенхэм» - 7 очков.

    Все прогнозы на футбол

    «Арсенал» в 24-х турах забил 50 голов и по этому показателю делит третье-четвертое места со «шпорами», а пропустил 33, что является средним результатом — седьмое-девятое места в лиге.

    В текущем сезоне «Арсенал» много очков в АПЛ теряет как раз на выезде. Команда не досчиталась очков в десяти поединках, из которых семь были гостевыми: 3 ничьи и 4 поражения при лишь четырех победах.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ман Сити» безоговорочным фаворитом матча. На победу «горожан» дается коэффициент 1,32, на ничью — 6,35, а на успех «Арсенала» — 9,50.

    В первом круге «Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0.

    Учитывая проблемы «канониров» с обороной (ведущие игроки находятся в лазарете) можно не сомневаться, что самая результативная команда АПЛ «Ман Сити» без забитых мячей с поля не уйдет. В то же время и «Арсенал» может использовать свой шанс. В атаке «канониры» уж точно не хуже «Ньюкасла», который сумел забить «горожанам» два гола.

    Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,66.

    Также достаточно реалистичным выглядит вариант — «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,52. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Сегодня в 13:30
    •  4.24
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Автомобилист — Витязь
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Сампдория
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кардифф — Борнмут
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Витесс — Херенвен
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия М
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Сегодня в 20:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы
  • Жертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезона
    • 05:36 30/01/2019     Юрген Клопп
  • Гонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
    • 18:42 31/01/2019     «Спартак»
  • 50% футбола. Кононов выиграл первый трофей со «Спартаком»
    • 00:45 30/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет 3 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 19:30 мск.
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнениеИтальянскому тренеру нужно срочно исправлять ситуацию в «Челси» Вчера в 14:390
  • 08:17
    • Вратарь «Барселоны» выбыл на полтора месяца
  • 21:15
    • Россия обыгрывает Швейцарию в Кубке Дэвиса благодаря победам Хачанова и Медведева
  • 20:59
    • Феллайни перешел из «МЮ» в китайский клуб
    Сарри переживает тревожные времена Футбол Сарри сам копает себе яму в «Челси»Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси» 31/01/2019 в 20:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмет ли Катар свой первый Кубок Азии?
  • 3.99
    •
  • 01:00
    • «Вальядолид» крупно проиграл «Уэске»
  • 00:28
    • Дубль Орбана помог «Лейпцигу» обыграть «Ганновер»
  • 00:14
    • Касаткина: Это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, гол Яковлева и передача БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля Вчера в 08:580
  • 20:55
    • Звонарева обыграла Касаткину в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
  • 16:33
    • СМИ: следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева
  • 16:16
    • «Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие