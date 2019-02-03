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    «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Франции 3 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Лион
    Прогноз на «Лион» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    В рамках 23-го тура французской Лиги 1 на «Стад де Лион» пройдет центральный матч — «Лион» будет принимать лидера турнира ПСЖ. Встреча запланирована на 3 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — ПСЖ.
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    «Лион»

    «Лион» к матчу против лидера чемпионата Франции подошел с серией из трех побед подряд, которая пришла на смену аналогичной серии без побед (ничья и два поражения). Подопечные Бруно Женезио дважды выиграли в чемпионате и один раз в Кубке.

    В ходе победной серии в Кубке Франции «Лион» выиграл у «Амьена» (2:0). Этот же соперник был обыграл и в предыдущем матче Лиги 1 (1:0). Кроме того, «Лион» разобрался с «Сент-Этьеном» (2:1). Отметим, что все три победы были добыты на выезде.

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    В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» располагается на третьей строчке. Команда набрала 40 очков и на 6 очков отстает от идущего вторым «Лилля», у которого на игру больше. О преследовании лидера ПСЖ можно уже забыть. При этом месту лионцев в зоне Лиги чемпионов пока ничего не угрожает — от четвертого места «Лион» отделяет 9 очков.

    По забитым голам (36) «Лион» — четвертый в чемпионате. При этом пропускает команда не очень мало (25 голов) — сразу шесть коллективов пропустили меньше лионцев.

    На своем поле в текущем чемпионате «Лион» потерял очки ровно в половине случаев: 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

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    ПСЖ

    ПСЖ после сенсационного вылета из Кубка лиги от «Генгама» (1:2) выдал серию из четырех побед подряд, пропустив при этом лишь один гол.

    В Лиге 1 подопечные Томаса Тухеля разгромили «Амьен» (3:0), весьма убедительно отомстили «Генгаму» (9:0), а также разобрались с «Ренном» (4:1). В Кубке Франции был обыгран «Страсбур» (2:0).

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    • Уже сейчас можно не сомневаться в том, что ПСЖ станет чемпионом Франции в этом сезоне. Парижане лишь дважды в двадцати матчах потеряли очки, сыграв в декабре прошлого года вничью с «Бордо» и «Страсбуром». В активе у ПСЖ 56 очков и ближайшего преследователя «Лилль» команда опережает на 10 баллов, однако при этом имеет еще три игры в запасе.

    Отметим, что обе потери очков для ПСЖ пришлись на выездные поединки.

    ПСЖ также с запасом лучший в лиге как по забитым (66), так и по пропущенным голам (11).

    Прогноз

    На победу «Лиона» в этом матче букмекеры дают коэффициент 4,10, на ничью — 4,14, а на успех ПСЖ — 1,86.

    Матч этих команд в первом круге, который прошел в Париже, завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0. В той встрече Килиан Мбаппе забил четыре гола, а еще один мяч и две голевые на счету Неймара. В этот раз бразилец не сыграет из-за травмы, однако ПСЖ все равно выглядит фаворитом.

    Наш прогноз на матч — ПСЖ не проиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,91.

    Также можно поставить на индивидуальный тотал ПСЖ больше 1,5 гола с коэффициентом 1,55. 0

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    Прогноз на «Лион» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В рамках 23-го тура французской Лиги 1 на «Стад де Лион» пройдет центральный матч — «Лион» будет принимать лидера турнира ПСЖ. Встреча запланирована на 3 февраля. Начало — в 23:00 мск.
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