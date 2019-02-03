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    Каким будет матч между «Лионом» и «ПСЖ»?

    «Лион» — «ПСЖ». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Франции 3 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Лион ПСЖ
    Прогноз на «Лион» — «ПСЖ»
    Лучший бомбардир «ПСЖ» с 18 голами
    В воскресенье на стадионе «Олимпик Лион» состоится самый интересный матч 23 тура Лиги 1 между командами «Лион» и «ПСЖ». Обслуживать поединок будет арбитр Клеман Турпен. Именно он даст стартовый свисток в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «ПСЖ».
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    «Лион»

    Хозяева располагаются на третьей строчке. В активе команды 40 очков и это на 16 пунктов меньше, чем у «ПСЖ». Также «Лион» имеет 3-очковый отрыв от ближайшего преследователя — «Сент-Этьена».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В 6 последних играх в Лиге 1 у «Лиона» 3 победы и 3 ничьи. Выиграть удалось у «Монако», «Сент-Этьена» и «Амьена». Ничья была в поединках с «Монпелье», «Реймсом» и «Тулузой».

    Последнее поражение в чемпионате было 5 декабря. После этого «львы» играют без проигрышей.

    В 6 из 7 последних домашних игр «Лиона» забивалось меньше двух голов, однако в 9 из 10 очных встреч с «ПСЖ» ситуация совсем наоборот.

    В лазарете клуба находятся такие футболисты как Тете, Гуири и Рафаэл.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» — абсолютный лидер Лиги 1 с 56 очками. Имея 10-бальный отрыв от «Лилля», «парижане» могут себя чувствовать куда более спокойнее, чем любой другой лидер топ-чемпионата Европы.

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    «ПСЖ» побеждает в 4 последних играх турнира. Команду не смогли остановить «Нант», «Амьен», «Ренн» и «Генгам». Ранее было две ничьи подряд во встречах с «Бордо» и «Страсбуром».

    За 20 игр у «красно-синих» не было ни одного поражения. Они явно не собираются упускать возможность выиграть чемпионство без единой потери. Эти намерения подтверждают 18 побед, благодаря которым «ПСЖ» имеет хорошую фору.

    Также нужно указать на тот факт, что «столичные» забивали не менее трех мячей в последних трех играх чемпионата.

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    Прогноз

    По коэффициентам такой расклад — 3,65 на победу «Лиона» и 1,95 на победу «ПСЖ». Ничья оценивается коэффициентом 4,00.

    В прошлый раз команды встречались в октябре. Тогда в Париже гости разгромили соперника со счетом 5:0.

    Несмотря на потерю Неймара, у «красно-синих» еще есть Кавани и Мбаппе, которые вдвоем наколотили 34 гола только в чемпионате. Таким образом, играть и забивать есть кому. «Лион» же точно постарается поквитаться за разгромное поражение в первой встрече.

    Мы полагаем, что в предстоящем поединке победу все-таки одержит именно «ПСЖ». Уж очень уверенно его футболисты выступают во внутреннем первенстве.

    Также можно спрогнозировать большое количество голов. Тотал больше трех за 1,71 является неплохим вариантом для ставки. 0

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    Прогноз на «Лион» — «ПСЖ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В воскресенье на стадионе «Олимпик Лион» состоится самый интересный матч 23 тура Лиги 1 между командами «Лион» и «ПСЖ». Обслуживать поединок будет арбитр Клеман Турпен. Именно он даст стартовый свисток в 23:00 по московскому времени.
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