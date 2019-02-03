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    Продолжит ли «Атлетико» свою беспроигрышную серию?

    «Бетис» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч Примеры 3 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Бетис
    Прогноз на «Бетис» — «Атлетико»
    Антуан Гризманн
    В воскресенье, 3 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании севильский «Бетис» на своем поле сыграет с мадридским «Атлетико». Начало поединка — в 18:15 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Атлетико».
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    «Бетис»

    «Бетикос» за последние пять матчей проиграли только один раз, уступив в минувшем туре Примеры в гостях «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1.

    Еще в одном матче чемпионата подопечные Кике Сетьена выиграли, одолев на своей территории «Жирону» — 3:2.

    Три другие встречи пришлись на Кубок Испании. И по итогам 90-а минут во всех этих поединках была зафиксирована ничья. Но в ответной кубковой игре с «Эспаньолом» победитель был выявлен в овертайме (3:1).

    Перед 22-м туром Примеры «зелено-белые» занимают с 29 очками восьмое место, отставая от шестой еврокубковой строки на два балла.

    11 домашних матчей в этом розыгрыше испанского первенства принесли клубу из Севильи пять побед, три ничьих и три поражения, разница забитых и пропущенных — 15:14.

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    «Атлетико»

    Футболисты Диего Симеоне после 21-го тура испанского чемпионата расположились на второй строке в турнирной таблице, имея в своем активе 44 балла, что на пять меньше, чем у первой «Барселоны».

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    На данный момент у «матрасников» 19-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Последний раз они уступали в конце октября 2018 года, когда были разгромлены «Боруссией» Д (0:4) в Лиге чемпионов.

    В новом году «красно-белые» выиграли три матча при трех ничейных результатах. В последних двух встречах в Примере они победили и не пропустили. «Атлетико» поочередно взял верх над «Уэской» (3:0) в гостях и «Хетафе» (2:0) дома.

    В десяти выездных встречах этого розыгрыша Ла Лиги «индейцы» три игры выиграли, шесть свели вничью и одну проиграли, разница мячей — 13:9.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Защитник Стефан Савич и форвард Диего Коста пропустят предстоящий поединок из-за травм.

    В первом круге этого чемпионата «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 1:0. Игры минувшего сезона принесли выездную победу «матрасникам» (1:0), а в Мадриде команды сыграли — 0:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Атлетико» — 2.10, победа «Бетиса» — 3.95, ничья — 3.25.

    Матчи с участием «Атлетико» не изобилуют феерией голов. И эта игра, скорее всего, не станет исключение. Думаем, что в поединке будет забито 2-3 гола.

    А так как, «матрасники» будут играть против команды из первой половины таблицы, прогнозируем, что в одном из таймов будет ничья. 0

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    Прогноз на «Бетис» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. В воскресенье, 3 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании севильский «Бетис» на своем поле сыграет с мадридским «Атлетико». Начало поединка — в 18:15 по мск.
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