ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сарри переживает тревожные временаСарри сам копает себе яму в «Челси» Артемий ПанаринНХЛ. Два очка Панарина, гол Яковлева и передача Бучневича Юрген КлоппГонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
  • 12:15
    • Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»
  • 11:41
    • Игрок «Ростова» перейдет в ПАОК
  • 09:33
    • «Филадельфия» прервала победную серию «Голден Стэйт», «Милуоки» обыграл «Торонто»
  • 08:00
    • «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании игрока сборной России
  • 01:55
    • «Лацио» одолел «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 01:50
    • Барриос в ближайшее время станет игроком «Зенита»
  • 01:31
    • «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Отыграется ли «Севилья» на «Сельте» за вылет из Кубка?

    «Сельта» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Севилья Сельта
    Прогноз на «Сельта» — «Севилья»
    «Сельта» — «Севилья»
    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Севилью». Встреча пройдет 2 февраля на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Сельта» — «Севилья».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сельта»

    Дела клуба из Виго обстоят не лучшим образом. Безвыигрышная серия растянулась на шесть матчей, а последние пять встреч «Сельта» проиграла, начав с поражения от «Барселоны» в конце прошлого года.

    В новом году подопечные Мигела Кардозу оказались слабее «Атлетика» (1:2) в родных стенах, затем проиграли «Райо Вальекано» (2:4) в Мадриде.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Вернувшись в Виго, «Сельта» на последних минутах матча уступила «Валенсии» (1:2), а в последнем матче проиграла на выезде «Вальядолиду» (1:2).

    После 21 тура Примеры «Сельта» с 21 очком занимает 18-е место. Разница мячей 33-36, лучший бомбардир с 10 голами — Яго Аспас.

  • Трансферный дайджест. 22-28 января
  • Куда может уйти из «Интера» Перишич, кого «Бавария» не хочет отпускать в ПСЖ, кем «Арсенал» надеется залатать дыру в обороне и другие трансферные новости последних дней
  • 28/01/2019

    • В первом круге «Сельта» уступила на выезде со счетом 1:2. В прошлом сезоне «Сельта» протала в Севилье со счетом 1:2, но на своем поле победила со счетом 4:0.

    «Севилья»

    Севильцы начали новый год домашней ничьей 1:1 с «Атлетико» в рамках Примеры. Затем команду Пабло Мачина ждали сразу три матча с «Атлетиком» из Бильбао подряд, два из которых закончились поражениями.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над басками со счетом 3:1, после чего проиграла «Атлетику» сначала в выездном матче Ла лиги (0:2), а затем в ответном матче Кубка (0:1).

    В рамках Примеры «Севилья» уступила в Мадриде «Реалу» (0:2), после чего одержала домашнюю победу над «Барселоной» (2:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Разгромив на своем поле «Леванте» (5:0) в рамках чемпионата, в ответном кубковом матче «Севилья» сама была нещадно бита каталонцами, проиграв со счетом 1:6.

    После 21 тура «Севилья» с 36 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 36-22, лучший бомбардир с 10 голами — Виссам Бен-Йеддер.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Севилью» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,05, тогда как на ничью — 3,60, а на успех «Сельты» — 3,55.

    В этом сезоне «Сельта» играет на своем поле не лучше, чем на выезде, одержав всего 3 победы. «Севилья» после взбучки от «Барсы» постарается отыграться за «Сельте» за вылет из Кубка. Прогнозируем победу севильцев.

    Несмотря на серию поражений, «Сельта» почти никогда не уходит с поля без забитого мяча. «Севилья» тоже забивает много. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,80 и «забьют обе» за 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Япония — Катар
  • Сегодня в 17:00
    •  3.99
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ганновер — РБ Лейпциг
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Ницца
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Уэска — Вальядолид
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Флорида — Нэшвилл
  • Завтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вашингтон — Калгари
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Чикаго
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Завтра в 15:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Завтра в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Завтра в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Хаддерсфилд
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Софья Самодурова
  • Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебром
    • 09:14 26/01/2019     Тьерри Анри
  • Ценные уроки Анри. Инсайдерская история
    • 15:38 28/01/2019     ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы
  • Жертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезона
    • 05:36 30/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сельта» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В матче 22-го тура чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Севилью». Встреча пройдет 2 февраля на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 22:45 мск.
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец«Ман Юнайтед» не выиграл впервые под руководством Сульшера 30/01/2019 в 15:040
  • 01:15
    • «Барселона» объявила о трансфере хавбека «Тулузы»
  • 11:55
    • Бензема — шестой бомбардир в истории мадридского «Реала»
  • 11:27
    • Защитник московского «Динамо» отказался переходить в «Фулхэм»
    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, вторая подряд победа «Далласа»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января Вчера в 08:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмет ли Катар свой первый Кубок Азии?
  • 3.99
    •
  • 11:11
    • Дортмундская «Боруссия» отдала защитника в аренду «Селтику»
  • 10:56
    • «Ростов» расторг контракт со словенским хавбеком
  • 09:58
    • Полузащитник перешел из «Ливерпуля» в «Фулхэм»
    «МЮ» — «Бернли» Футбол АПЛ. «МЮ» спасся в матче с «Бернли», «МанСити» уступил «Ньюкаслу», «Арсенал» одолел «Кардифф»Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 01:550
  • 09:46
    • Два клуба РПЛ интересуются исландским защитником
  • 09:12
    • «Енисей» взял в аренду защитника «Шахтера»
  • 08:29
    • «Стандард» арендовал хавбека «Милана»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие