«Сельта» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2019 года

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Севилью». Встреча пройдет 2 февраля на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Сельта» — «Севилья».

«Сельта»

Дела клуба из Виго обстоят не лучшим образом. Безвыигрышная серия растянулась на шесть матчей, а последние пять встреч «Сельта» проиграла, начав с поражения от «Барселоны» в конце прошлого года.

В новом году подопечные Мигела Кардозу оказались слабее «Атлетика» (1:2) в родных стенах, затем проиграли «Райо Вальекано» (2:4) в Мадриде.

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Вернувшись в Виго, «Сельта» на последних минутах матча уступила «Валенсии» (1:2), а в последнем матче проиграла на выезде «Вальядолиду» (1:2).

После 21 тура Примеры «Сельта» с 21 очком занимает 18-е место. Разница мячей 33-36, лучший бомбардир с 10 голами — Яго Аспас.

В первом круге «Сельта» уступила на выезде со счетом 1:2. В прошлом сезоне «Сельта» протала в Севилье со счетом 1:2, но на своем поле победила со счетом 4:0.

«Севилья»

Севильцы начали новый год домашней ничьей 1:1 с «Атлетико» в рамках Примеры. Затем команду Пабло Мачина ждали сразу три матча с «Атлетиком» из Бильбао подряд, два из которых закончились поражениями.

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над басками со счетом 3:1, после чего проиграла «Атлетику» сначала в выездном матче Ла лиги (0:2), а затем в ответном матче Кубка (0:1).

В рамках Примеры «Севилья» уступила в Мадриде «Реалу» (0:2), после чего одержала домашнюю победу над «Барселоной» (2:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

Разгромив на своем поле «Леванте» (5:0) в рамках чемпионата, в ответном кубковом матче «Севилья» сама была нещадно бита каталонцами, проиграв со счетом 1:6.

После 21 тура «Севилья» с 36 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 36-22, лучший бомбардир с 10 голами — Виссам Бен-Йеддер.

Прогноз

Букмекеры считают «Севилью» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,05, тогда как на ничью — 3,60, а на успех «Сельты» — 3,55.

В этом сезоне «Сельта» играет на своем поле не лучше, чем на выезде, одержав всего 3 победы. «Севилья» после взбучки от «Барсы» постарается отыграться за «Сельте» за вылет из Кубка. Прогнозируем победу севильцев.

Несмотря на серию поражений, «Сельта» почти никогда не уходит с поля без забитого мяча. «Севилья» тоже забивает много. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,80 и «забьют обе» за 1,65. 0