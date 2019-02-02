«Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 2 февраля 2019 года

В субботу, 2 февраля, «Байер» будет принимать на своем поле «Баварию» в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Бавария».

«Байер»

«Байер» в последнее время играет неплохо. За восемь матчей Бундеслиги было набрано 16 очков благодаря пяти победам и одной ничьей.

Статистику немного портят поражения от «Айнтрахта» со счетом 1:2, а также — от менхенгладбахской «Боруссии» (0:1), в промежутке между которыми команда победила «Шальке» (2:1) и «Герту» (3:1).

Предыдущий матч — против «Вольфсбурга» (3:0) на выезде — снова был выигран. Тем не менее, по итогам 19-ти туров «Аптекари» занимают только девятое место, что, правда, только в одном балле от зоны еврокубков.

«Бавария»

«Бавария» по-прежнему занимает только вторую строчку в турнирной таблице. У команды 42 очка, а у ближайшего преследователя — «Боруссии» Мюнхенгладбах — на три пункта меньше.

«Ротен» победила в семи последних играх чемпионата и последний раз команда оказывалась слабее соперников в дуэли против лидера «Боруссии» Дортмунд в ноябре (2:3). При этом дружина Нико Ковача пропустила в этих поединках лишь три мяча.

Все прогнозы на футбол

Неудача в матче со «Шмелями» до сих пор остается единственной для коллектива во всех турнирах, начиная с 6 октября, когда тот неожиданно был разбит Гладбахом (0:3) на своем поле. За это время также было три ничьи — против «Фрайбурга» и «Фортуны», а также «Аякса».

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех хозяев оценивается в 5,50, а ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0