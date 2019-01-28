«Алавес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 января

В понедельник, 28 января, «Алавес» на своем поле примет «Райо Вальекано» в рамках 21-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Райо Вальекано».

«Алавес»

Футболисты «Алавеса» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 32 очка.

В 20 сыгранных матчах подопечные Фернандеса Абелардо одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В январе баски выиграли у «Валенсии» (2:1), разошлись миром с «Жироной» (1:1) и крупно уступили «Хетафе» (0:4).

Календарь и таблица испанской Примеры

Среди травмированных у «Алавеса» значатся Такаси Инуи, Адриан Марин, Томас Пина, Эли Родриго, Йон Гвидетти и Хони.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 набранными очками.

На счету мадридской команды пять побед, пять ничьих и сразу десять поражений.

Впрочем, команда Анхеля Мичела имеет в активе беспроигрышную серию, за время которой она обыграла «Леванте» (2:1), «Вальядолид» (1:0) и «Сельту» (4:2), а также поделила очки с «Реал Сосьедадом» (2:2).

В лазарете «Райо Вальекано» находятся Алекс Алегриа, Горка и Гаэль Какута.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 2.23, победа «Райо Вальекано» — 3.60, ничья — 3.30.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Несмотря на то, что клуб из Витории идет в лидерах первенства, на его домашний триумф предлагается довольно высокий коэффициент, а все из-за последних неудачных встреч, в которых клуб зачастую пропускал.

Кроме того, нужно помнить о мотивации мадридцев. Они находятся в зоне вылета, но могут ее покинуть. Сейчас у них нет проблем в атаке, поэтому на свой гол они наиграть должны. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.90.

Поскольку «Алавес» не должен владеть большим преимуществом, мы бы также присмотрелись к ставке «два гола подряд одной командой: нет» за 1.76. 0