«Алавес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 января

«Алавес»
Футболисты «Алавеса» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 32 очка.
В 20 сыгранных матчах подопечные Фернандеса Абелардо одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
В январе баски выиграли у «Валенсии» (2:1), разошлись миром с «Жироной» (1:1) и крупно уступили «Хетафе» (0:4).
Календарь и таблица испанской Примеры
Среди травмированных у «Алавеса» значатся Такаси Инуи, Адриан Марин, Томас Пина, Эли Родриго, Йон Гвидетти и Хони.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 набранными очками.
На счету мадридской команды пять побед, пять ничьих и сразу десять поражений.
Впрочем, команда Анхеля Мичела имеет в активе беспроигрышную серию, за время которой она обыграла «Леванте» (2:1), «Вальядолид» (1:0) и «Сельту» (4:2), а также поделила очки с «Реал Сосьедадом» (2:2).
В лазарете «Райо Вальекано» находятся Алекс Алегриа, Горка и Гаэль Какута.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 2.23, победа «Райо Вальекано» — 3.60, ничья — 3.30.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Несмотря на то, что клуб из Витории идет в лидерах первенства, на его домашний триумф предлагается довольно высокий коэффициент, а все из-за последних неудачных встреч, в которых клуб зачастую пропускал.
Кроме того, нужно помнить о мотивации мадридцев. Они находятся в зоне вылета, но могут ее покинуть. Сейчас у них нет проблем в атаке, поэтому на свой гол они наиграть должны. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.90.
Поскольку «Алавес» не должен владеть большим преимуществом, мы бы также присмотрелись к ставке «два гола подряд одной командой: нет» за 1.76. 0