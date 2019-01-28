ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софья СамодуроваЧЕ в Минске. Женская обезличка, провал Коляды и два поражения французам Новак ДжоковичAustralian Open. Джокович обыграл Надаля в финале, Маю и Эрбер — чемпионы в парном разряде Игроки «МЮ»Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»
  • 13:57
    • Джокович — семикратный чемпион Australian Open
  • 13:04
    • Россия выиграла синглмикст на Кубке IBU
  • 12:51
    • «Зенит» и «Спортинг» интересуются полузащитником «Лацио»
  • 12:19
    • Тренер Емельяненко не исключил завершения карьеры Федора
  • 09:01
    • Эрбер и Маю — чемпионы Australian Open в парном разряде
  • 08:03
    • Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator
  • 08:37
    • «Голден Стэйт» победил в Бостоне, «Денвер» выиграл у «Филадельфии»
    Все новости спорта

    Покинет ли «Райо Вальекано» зону вылета?

    «Алавес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 января

    Примера Футбол Испании Алавес Райо Вальекано
    Прогноз на «Алавес» — «Райо Вальекано»
    Футболисты «Райо Вальекано»
    В понедельник, 28 января, «Алавес» на своем поле примет «Райо Вальекано» в рамках 21-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Райо Вальекано».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Алавес»

    Футболисты «Алавеса» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 32 очка.

    В 20 сыгранных матчах подопечные Фернандеса Абелардо одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    В январе баски выиграли у «Валенсии» (2:1), разошлись миром с «Жироной» (1:1) и крупно уступили «Хетафе» (0:4).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Среди травмированных у «Алавеса» значатся Такаси Инуи, Адриан Марин, Томас Пина, Эли Родриго, Йон Гвидетти и Хони.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 набранными очками.

    На счету мадридской команды пять побед, пять ничьих и сразу десять поражений.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Впрочем, команда Анхеля Мичела имеет в активе беспроигрышную серию, за время которой она обыграла «Леванте» (2:1), «Вальядолид» (1:0) и «Сельту» (4:2), а также поделила очки с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    В лазарете «Райо Вальекано» находятся Алекс Алегриа, Горка и Гаэль Какута.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 2.23, победа «Райо Вальекано» — 3.60, ничья — 3.30.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Несмотря на то, что клуб из Витории идет в лидерах первенства, на его домашний триумф предлагается довольно высокий коэффициент, а все из-за последних неудачных встреч, в которых клуб зачастую пропускал.

    Кроме того, нужно помнить о мотивации мадридцев. Они находятся в зоне вылета, но могут ее покинуть. Сейчас у них нет проблем в атаке, поэтому на свой гол они наиграть должны. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.90.

    Поскольку «Алавес» не должен владеть большим преимуществом, мы бы также присмотрелись к ставке «два гола подряд одной командой: нет» за 1.76. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    6.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург — Автомобилист
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Монпелье — Кан
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Сегодня в 17:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Сегодня в 18:15
    •  4.54
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фортуна — Лейпциг
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Уэнсдей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Сегодня в 22:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гонсало Игуаин
  • Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии А
    • 00:41 25/01/2019     Льоренте не сумел заменить Кейна
  • «Тоттенхэм» одержал пиррову победу
    • 00:48 21/01/2019     Алина Загитова
  • ЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов
    • 12:21 22/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Алавес» — «Райо Вальекано». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В понедельник, 28 января, «Алавес» на своем поле примет «Райо Вальекано» в рамках 21-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Квинси Промес Футбол Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» сыграет в гостях у «Жироны», «Реал» — против «Эспаньола»Подробности матчей 21-го тура испанской Примеры 01:200
  • 08:23
    • Столичный дивизион — победитель Матча звезд НХЛ 2019 года
  • 12:34
    • Федун приехал на тренировку «Спартака» и поздравил Глушакова с днем рождения
  • 10:34
    • «Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. СКА разгромил рижское «Динамо», ЦСКА уступил «Барысу»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 января Вчера в 23:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Станет ли выезд в Рим проблемным для «Ювентуса»?
  • 4.54
    •
  • 10:17
    • Шлеменко посоветовал Емельяненко не завершать карьеру
  • 08:50
    • Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен
  • 00:56
    • Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»
    Софья Самодурова Прочие Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебромСМИ — о результатах в произвольной программе женщин на ЧЕ-2019 в Минске Вчера в 09:140
  • 00:37
    • «Милан» разошелся миром с «Наполи»
  • 21:47
    • Защитник «Шахтера» перейдет в «Зенит»
  • 21:36
    • «Интер» объявил о переходе Седрика Суареша
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие