«Фортуна» Дюссельдорф — «Лейпциг». Прогноз на матч 19 тура немецкой Бундеслиги 27 января 2019 года

В рамках 19 тура чемпионата Германии состоится поединок между командами «Фортуна» Дюссельдорф и «Лейпциг». Матч пройдет на стадионе «Эспирит Арена». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Фортуна» Дюссельдорф — «Лейпциг».

«Фортуна»

Команда располагается на 14 месте. В ее активе 21 очко. Пока что расслабляться рано, поскольку довольно близко находится зона вылета. В случае победы хозяева получат шанс улучшить свое турнирное положение.

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«Фортуна» выиграла 4 последних матча в Бундеслиге. Перед этим «красно-белые» проиграли дома «Майнцу» 0:1, затем уступили «Вердеру» на выезде 3:1. После пошла удачная серия, состоящая из побед над «Фрайбургом», дортмундской «Боруссией», «Ганновером» и «Аугсбургом».

Стоит отметить, что в последних трех матчах «Фортуна» побеждала с отрывом в один мяч.

В матче точно не сыграет Соботтка из-за травмы. Также повреждения есть у Контенто, Вольфа и Давора Ловрена.

«Лейпциг»

Пока что «Лейпциг» занимает 4 место. У гостей 31 балл на счету, однако, сзади очень плотно поджимает «Айнтрахт» из Франкфурта, у которого на одно очко меньше. Именно поэтому «быки» должны побеждать в предстоящем матче, чтобы точно сохранить свое место.

В последних 6 играх Бундеслиги «Лейпциг» трижды проигрывал и столько же раз побеждал. Результаты чередовались — победа над «Боруссией» М, поражение от «Фаайбурга» на выезде, победа над «Майнцом», поражение от «Баварии», выигрыш в матче с «Вердером» и проигрыш во встрече с «Боруссией» Д.

Что касается выездных выступлений, то в чужих стенах «Лейпциг» не может победить третий раз подряд. Более того, команда даже не смогла отличиться голом в этих встречах.

Повреждение есть у таких футболистов как Форсберг и Брума. Скорее всего, что их успеют восстановить к матчу.

Прогноз

Победа «Фортуны» оценивается коэффициентом 4,00, а победа «Лейпцига» — 1,92. На ничью дается коэффициент 3,75.

В начале сентября команды разошлись миром, сыграв со счетом 1:1. Первый тайм прошел без голов, а во втором тайме первыми счет открыли футболисты из Дюссельдорфа.

Сейчас «Фортуна» уверенно выступает, чего нельзя сказать о «Лейпциге». Мы полагаем, что в предстоящем матче хозяева смогут не проиграть и зацепиться хотя бы за ничью. Такой вариант оценивается коэффициентом 1,94. 0