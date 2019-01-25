«Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 25 января 2019 года

В пятницу, 25 января, «Ростов» сыграет с «Локомотивом» в рамках товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер». Встреча, которая пройдет в Катаре, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов»

«Ростов» ушел на зимний перерыв, находясь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.

В 17 сыгранных турах «желто-синие» одержали шесть побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

На Кубке «Матч Премьер» «Ростов» стартовал с поражения от «Спартака» (1:2), притом решающий гол он пропустил уже в компенсированное ко второму тайму время, когда отличился Денис Глушаков.

Добавим, что этой зимой ростовчане успели пополнить свой состав полузащитником Романом Еременко, который имеет шансы дебютировать в составе новой команды как раз 25 января.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» в турнирной таблице российской Премьер-лиги идет пятым с 28 набранными очками.

«Железнодорожники» в 17 турах записали на свой счет восемь побед, четыре ничьи и пять поражений.

На Кубке «Матч Премьер» «Локо» уже успел обыграть «Зенит» (3:1) благодаря голам Федора Смолова, Антона Миранчука и Алексея Миронова.

Серьезных трансферов в 2019 году московский клуб пока не совершил.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество москвичам: победа «Локомотива» — 2.03, победа «Ростова» — 3.50, ничья — 3.40.

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Конечно, «железнодорожники» лучше стартовали в 2019 году, однако «желто-синие» тоже смотрелись не так уж плохо во встрече со «Спартаком» и даже могли претендовать на победу, если бы в конце второго тайма Алексей Ионов реализовал пенальти.

В товарищеских матчах результат не имеет большого значения, но для обретения уверенности, безусловно, важно не проигрывать — это позитивно сказывается на атмосфере в команде. Мы склоняемся к тому, что в данном матче будет зафиксирована ничья, но для большей надежности можно взять ставку «Ростов» не проиграет за 1.79.

Еще один вариант — тотал больше 2,5 за 2.05. В официальном матче этих команд мы бы вряд ли ожидали высокой результативности, но, учитывая экспериментальные составы, забить больше двух голов в сумме «Ростову» и «Локо» по силам. 0