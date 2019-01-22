«Тулуза» — «Реймс». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Франции 22 января 2019 года

В рамках 1/16 финала Кубка Франции на стадионе «Мунисипаль» сойдутся команды «Тулуза» и «Реймс». Начало поединка в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Тулуза» — «Реймс».

«Тулуза»

Команда на данный момент является середняком чемпионата Франции, занимая 13 место с 25 очками. В ноябре «малыши» вылетели из Кубка лиги, уступив клубу «Лорьян» со счетом 0:1. Таким образом, «Тулуза» принимает участие в Лиге 1 и Кубке Франции.

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Кубок Франции для хозяев начался с победы. Ранее на своем стадионе они принимали «Ниццу» и сумели уверенно победить со счетом 4:1, не пользуясь дополнительным временем. Очередной поединок в домашних стенах несомненно станет преимуществом для «Тулузы».

В последних 6 матчах у команды было 2 поражения и одна ничья. В других трех хозяева выиграли. После победы в Кубке над «Ниццой» «Тулуза» уступила «Страсбуру» 1:2 в чемпионате Франции, затем сыграла вничью с «Лионом» в том же турнире. В прошлый раз на выезде удалось обыграть «Ним».

У главного тренера нет никаких особых кадровых потерь. Все основные футболисты и лучший бомбардир Градель появятся на поле 22 января.

«Реймс»

«Реймс» такой же середняк, как и его соперник. Команда занимает 11 место и на 3 пункта опережает «Тулузу» в национальном первенстве. Из Кубка лиги гости тоже вылетели, проиграв клубу «Орлеан».

Перед поездкой к «фиалкам» «красно-белые» одолели «Ланс» на своем поле в рамках 1/32 финала Кубка Франции. В 6 последних матчах у команды нет поражений, только четыре ничьи и две победы. После кубкового поединка с «Лансом» гости заработали одно очко на выезде с «Лионом» и один балл в матче с «Ниццой».

Таким образом, уже третью игру подряд с участием «Реймса» забивается не больше двух голов.

Что касается состава, то в списке травмированных указаны такие футболисты как Мусса Думбия и Джун Хен Сук.

Прогноз

В декабре команды встречались в рамках чемпионата Франции и «Тулуза» обыграла «Реймс» 0:1 на выезде. За последние 17 лет это первый раз, когда оба коллектива встречаются в Кубке Франции. В домашних стенах «фиалки» остались непобежденными в 6 последних играх против «Реймса».

Букмекеры считают фаворитом именно хозяев — 2,41 против 2,90. Родные болельщики должны помочь «малышам» одолеть соперника и продвинуться дальше в национальном Кубке. Мы полагаем, что «Тулуза» может минимально обыграть «Реймс» теперь уже на своем поле. Исход «фора 0» с коэффициентом 1,71 кажется вполне неплохим. 0