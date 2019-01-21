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    Выйдет ли ОАЭ в четвертьфинал Кубка Азии?

    ОАЭ — Киргизия. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Азии 21 января 2019 года

    Кубок Азии
    Прогноз на ОАЭ — Киргизия
    ОАЭ выиграли свою группу
    В понедельник, 21 января, сборная ОАЭ сыграет против команды Киргизии в рамках 1/8 финала Кубка Азии. Начало матча — в 20:00 по мск. Прогноз на ОАЭ — Киргизия.
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    ОАЭ

    Сборная Объединенных Арабских Эмиратов вышла в 1/8 финала с первого места в группе. В квартете A команда-хозяйка турнира набрала пять очков, опередив Таиланд и Бахрейн на одно очко, а также Индию — на два.

    В стартовом матче коллектив сыграл вничью с Бахрейном со счетом 1:1. Определяющую роль сыграла победа над Индией (2:0) во втором туре, после чего снова довольствовался миром — против Таиланда (1:1).

    К грядущему поединку подопечные Альберто Дзаккерони подходят с пятиматчевой беспроигрышной серией. В этих матчах футболисты итальянского тренера трижды сыграли вничью, тогда как две победы добыты со счетом 2:0.

    Киргизия

    Сборная Киргизии пробилась в 1/8 финала с третьей позиции в группе. В квартете C команда набрала три зачетных балла, опередив Филиппины, у которых ни оказалось ни одного пункта.

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    В стартовом матче коллектив проиграл Китаю (1:2), после чего снова потерпел неудачу во встрече против Южной Кореи (0:1). Путевку в плей-офф ему принесла победа над теми же Филиппинами со счетом 3:1.

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    К грядущему поединку подопечные Александра Крестинина подходят с серией из трех побед в семи предыдущих поединках. Команда российского тренера не то, что впервые в своей истории вышла в плей-офф Кубка Азии — для нее это первая финальная часть континентального первенства.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев матча, коэффициент на победу которых равен 1,44, на проход — 1,17, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 7,50, их проход — в 4,50, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм закончится вничью, тогда как ОАЭ выиграет матч за 4,00. 0

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    Прогноз на ОАЭ — Киргизия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В понедельник, 21 января, сборная ОАЭ сыграет против команды Киргизии в рамках 1/8 финала Кубка Азии. Начало матча — в 20:00 по мск.
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