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    «Милан» не проиграет в Генуе

    «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 21 января 2019 года

    Серия A Футбол Италии Милан Дженоа
    Прогноз на «Дженоа» — «Милан»
    Патрик Кутроне
    В Генуе состоится матч 20-го тура чемпионата Италии между местной «Дженоа» и «Миланом». Встреча пройдет 21 января на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Милан».
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    «Дженоа»

    «Дженоа» неплохо начала текущий чемпионат, одержав четыре победы в шести турах, а в восьмом отобрав очки у «Ювентуса». Но в тринадцати последних матчах команда сумела выиграть лишь раз. Эту победу подопечные Ивана Юрича добыли 22 декабря, одолев «Аталанту» (3:1).

    После этого «Дженоа» уступила «Кальяри» (0:1) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0).

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    В турнирной таблице Серии А «Дженоа», набрав 20 очков, располагается на четырнадцатом месте. У команды 25 забитых мячей и 35 пропущенных (третий худший результат в лиге).

    В этом году генуэзцы официальные матчи еще не проводили, но размялись в контрольном поединке против немецкого клуба «Вюрцбургер Киккерс» — 1:1.

    «Милан»

    «Милан», в отличие от своего следующего соперника, в новом году провел уже два официальных матча и завершил их с разным результатом.

    В Кубке Италии «россонери» одолели «Самдорию» (2:0), а затем в Саудовской Аравии провели матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» и проиграли — 0:1.

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    • Что касается Серии А, то перед наступлением 2019 года «Милан» прервал свою серию без побед — 29 декабря подопечные Дженнаро Гаттузо выиграли впервые за пять матчей, одолев СПАЛ (2:1).

    После девятнадцати туров «Милан» набрал 31 очко и продолжает борьбу за возвращение в Лигу чемпионов. «Россонери» на одно очко отстают от идущего четвертым «Лацио». У «Милана» 26 забитых мячей и 20 пропущенных.

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    Прогноз

    На победу «Дженоа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,50, на ничью — 3,20, а на гостевой успех «Милана» — 2,35.

    Матч этих команд в первом круге завершился домашней победой «Милана» со счетом 2:1.

    Наш прогноз на матч — «Милан» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Дженоа» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В Генуе состоится матч 20-го тура чемпионата Италии между местной «Дженоа» и «Миланом». Встреча пройдет 21 января на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало — в 17:00 мск.
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