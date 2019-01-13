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    Каким будет старт «Фиорентины» в Кубке Италии?

    «Торино» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии 13 января 2019 года

    Кубок Италии Футбол Италии Торино Фиорентина
    Прогноз на «Торино» — «Фиорентина»
    «Торино» уже прошел две стадии Кубка Италии в этом сезоне
    В воскресенье, 13 января, «Торино» будет принимать на своем поле «Фиорентину» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Фиорентина».
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    «Торино»

    «Торино» после 19-го туров чемпионата Италии расположился на девятой позиции. Команда имеет в своем активе 27 очков, но опережает своего грядущего соперника в Кубке Италии на один балл.

    До позапрошлого тура «Быки» не побеждали в чемпионате Италии три игры кряду. Из-за таких результатов коллектив опустился на 11-ю строчку, но подняться аж на три позиции удалось благодаря домашней победе над «Эмполи» (3:0).

    В отличие от своего оппонента, который только стартует на турнире, подопечные Вальтера Маццарри уже прошли две стадии в кубке страны. Сперва на своем поле они разгромили «Козенцу» (4:0), а затем дома переиграли «Зюйдтироль» (2:0).

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» после 19-го тура в итальянском первенстве занимает 10-е место. Команда имеет в своем активе 26 очков и отстает от шестой «Ромы», что в зоне еврокубков, на четыре пункта.

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    До позапрошлого тура «Фиалки» не знали горечи поражений в играх Серии А три матча кряду. После поражения 1 декабря от «Ювентуса» (0:3) дома подопечные Стефано Пьоли затем сыграли вничью с «Сассуоло» (3:3) в гостях.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого клуб из Флоренции выиграл два поединка — одолел в домашних стенах «Эмполи» (3:1), а также на выезде — «Милан» (1:0). Однако в позапрошлом туре «Скуадра Виола» уступила дома «Парме» (0:1) и в прошлом — сыграла вничью на выезде против «Дженоа» (0:0).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, а их проход — 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, их проход — в 2,00, в то время как ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Торино» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

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    Прогноз на «Торино» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75. В воскресенье, 13 января, «Торино» будет принимать на своем поле «Фиорентину» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 17:00 мск.
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