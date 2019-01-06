«Севилья» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч 18 тура испанской Примеры 6 января 2019 года

Хозяева обыграли мадридский «Реал» у себя дома в этом сезоне

В 18 туре испанской Примеры встретятся «Севилья» и мадридский «Атлетико». Поединок состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Атлетико» Мадрид.

«Севилья»

«Севилья» является третьей командой в Примере на данный момент. Комфортно на этой позиции хозяевам себя чувствовать не приходится, поскольку сзади их подгоняется мадридский «Реал», у которого 30 очков, то есть на два балла меньше, чем у «андалусийцев».

В случае победы «Севилья» сможет обойти «Атлетико» в турнирной таблице, поскольку отставание от другого мадридского коллектива составляет 2 пункта.

«Красно-белые» не потерпели ни одного поражения в 6 последних выступлениях. Было три ничьи и три победы. В прошлый раз не удалось победить «Леганес» на выезде (1:1). В домашних стенах команда выступает крайне удачно, поскольку за аналогичный период было добыто 18 очков, что является лучшим результатом в Примере в нынешнем сезоне.

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«Севилья» пропускала в 4 из 6 последних встреч, при этом не более одного мяча. Дома подопечные Пабло держат свои ворота «сухими» вторую игру кряду. Стоит отметить, что в конце прошлого года «Севилья» выиграла у «Реала» из Мадрида со счетом 3:0.

Васкес и Меркадо пропустят матч из-за дисквалификации, а Гоналон вследствие травмы. Кьер, Видаль и Навас тоже травмированы, но могут принять участие в поединке.

Лучшие бомбардиры команды — Бен Йеддер и Андре Силва — готовы к встрече.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает второе место и имеет в своем активе 34 балла, то есть на 2 меньше, чем у соперника. «Барселону» обогнать не получится, но вот потерять вторую строчку действительно можно, если допустить ошибку.

В последних 6 играх Примеры у команды 4 победы и две ничьи. Перед этим матчем была домашняя игра с «Эспаньолом» (1:0). На выезде «Атлетико» сыграл вничью в 4 из 6 прошлых поединков. Лишь в последней гостевой игре против «Вальядолида» удалось прервать безвыигрышную серию и победить со счетом 2:3.

«Матрасники» пропускают в четырех последних выездных матчах. Кроме того, стоит отметить, что мадридская команда не знает поражений уже 14 поединков.

Диего Коста, Лукас и Фелипе Луис точно не сыграют, а вот участие Хименеса, Мартинша и Лемара под вопросом.

Голеодором «Атлетико» является Гризманн с 7 мячами.

Прогноз

В трех последних играх дважды побеждала «Севилья», но вот в прошлый раз сильнейшим был «Атлетико» (2:5). С небольшим перевесом фаворитом являются гости — 2,85 против 2,75.

В 4 из 6 последних очных встреч между этими командами забивали с обеих сторон. Таким образом, можно ожидать, что и в этот раз будет так же. На это дается коэффициент 1,93.

«Севилья» хорошо выступает дома в последнее время, поэтому она однозначно постарается добыть очки в матче с «Атлетико». Еще один наш прогноз — «Севилья» не проиграет и ТМ 3,5 с коэффициентом 1,85. 0