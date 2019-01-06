«Понтиви» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 6 января

В воскресенье, 6 января, «Понтиви» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фобур де Верден», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Понтиви» — «Пари Сен-Жермен».

«Понтиви»

«Понтиви» — малоизвестный французский клуб, выступающий в пятом по силе дивизионе чемпионата Франции.

«Зелено-белые» представляют группу «Бретань» третьей национальной лиги, где самым известным клубом является «Генгам». Впрочем, он представлен резервной командой.

На данный момент «Понтиви» занимает четвертое место в турнирной таблице и вряд ли может рассчитывать на повышение в классе.

Календарь и таблица Лиги 1

В Кубке Франции «Понтиви» преодолел два раунда, однако его соперниками были еще более слабые клубы из региональных лиг.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» — признанный лидер французского футбола последних лет. В турнирной таблице Лиги 1 он занимает первое место, уверенно опережая ближайших преследователей.

Тот же «Лилль», идущий вторым, хоть и провел на две игры больше, но набрал на 13 очков меньше.

Парижане так же успешны в Лиге чемпионов, где выиграли сложную группу C, в которой им противостояли «Ливерпуль» и «Наполи». Теперь им предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед».

В лазарете «Пари Сен-Жермен» находятся Неймар, Хесе, Колин Дагба и Альфонс Ареоля.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают огромное преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.01, победа «Понтиви» — 44.00, ничья — 26.00.

Все прогнозы на Лигу 1

Действительно, никто не сомневается в том, что парижане выйдут в следующий круг. Скорее, всего они разгромят соперника, даже если задействуют всех резервистов, ведь они точно сильнее тех игроков, которые выступают в пятом по силе дивизионе.

Говоря о ставках, мы бы попробовали взять «обе команды забьют: нет» за 1.75. Считаем, что гости должны побеждать всухую, поскольку, как ожидается, будут иметь огромное преимущество во владении мячом.

Еще один интересный вариант — «гости забьют назначенный пенальти» за 2.30. Нам кажется, что недостаточно квалифицированные футболисты «Понтиви» могут серьезно ошибиться в обороне, что приведет к назначению 11-метрового удара. 0