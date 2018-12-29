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    «Рейнджерс» — «Селтик». Прогноз на матч чемпионата Шотландии по футболу 29 декабря 2018 года

    Рейнджерс Селтик
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Селтик»
    В первом круге «Селтик» дома выиграл 1:0
    В субботу, 29 декабря, в 21-м туре шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» в родных стенах сразится с «Селтиком». Начало матча — в 15:30 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Селтик».
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    «Рейнджерс»

    По итогам 20-ти матчей шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» занимает второе место с 39 очками. Лидер и его грядущий соперник, извечный конкурент по гегемонии в шотландском футболе, оторвался на три балла при игре в запасе.

    Подопечные Стивена Джеррарда подходят к «Дерби Старой Фирмы» с беспроигрышной серией в четыре матча. В двух из них команда победила — дома «Хэмилтон» (1:0) и в гостях «Сент-Джонстон» (2:1).

    В первом круге светло-синие уступили в своим принципиальным соперникам на выезде со счетом 0:1. Хозяева сумели забить лишь на 62-й минуте игры в равной борьбе.

    «Селтик»

    После 19-ти поединков национального первенства «Селтик» занимает место на вершине с 42 баллами. Отрыв от соседей по городу и своих исторических недругов составляет три пункта при игре в запасе.

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    Подопечные Брендана Роджерса пережили небольшой спад в середине декабря, когда проиграли в Лиге Европы дома «Зальцбургу» (1:2) и на выезде «Хиберниану» (0:2). Тем не менее, после этого коллектив победил в трех матчах кряду в рамках ШПЛ.

    Все прогнозы на спорт

    «Кельты» неизменно выигрывают чемпионский титул с 2012-го года, поэтому постепенно приближаются к «Джерс» по общему количеству золотых медалей — 49 против 54-х соответственно. Посему победа на «Айброксе» только приблизит для зелено-белых к полусотенному трофею.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,80, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Селтик» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В субботу, 29 декабря, в 21-м туре шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» в родных стенах сразится с «Селтиком». Начало матча — в 15:30 по мск.
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