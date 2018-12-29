«Рейнджерс» — «Селтик». Прогноз на матч чемпионата Шотландии по футболу 29 декабря 2018 года

В субботу, 29 декабря, в 21-м туре шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» в родных стенах сразится с «Селтиком». Начало матча — в 15:30 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Селтик».

«Рейнджерс»

По итогам 20-ти матчей шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» занимает второе место с 39 очками. Лидер и его грядущий соперник, извечный конкурент по гегемонии в шотландском футболе, оторвался на три балла при игре в запасе.

Подопечные Стивена Джеррарда подходят к «Дерби Старой Фирмы» с беспроигрышной серией в четыре матча. В двух из них команда победила — дома «Хэмилтон» (1:0) и в гостях «Сент-Джонстон» (2:1).

В первом круге светло-синие уступили в своим принципиальным соперникам на выезде со счетом 0:1. Хозяева сумели забить лишь на 62-й минуте игры в равной борьбе.

«Селтик»

После 19-ти поединков национального первенства «Селтик» занимает место на вершине с 42 баллами. Отрыв от соседей по городу и своих исторических недругов составляет три пункта при игре в запасе.

Подопечные Брендана Роджерса пережили небольшой спад в середине декабря, когда проиграли в Лиге Европы дома «Зальцбургу» (1:2) и на выезде «Хиберниану» (0:2). Тем не менее, после этого коллектив победил в трех матчах кряду в рамках ШПЛ.

Все прогнозы на спорт

«Кельты» неизменно выигрывают чемпионский титул с 2012-го года, поэтому постепенно приближаются к «Джерс» по общему количеству золотых медалей — 49 против 54-х соответственно. Посему победа на «Айброксе» только приблизит для зелено-белых к полусотенному трофею.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,80, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Селтик» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0