«Фрозиноне» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 декабря 2018 года

После матча против «Фиорентины» «Милан» не выигрывает уже четыре матча

После матча против «Фиорентины» «Милан» не выигрывает уже четыре матча FOX Sports Asia

В среду, 26 декабря, «Фрозиноне» будет принимать на своем поле «Милан» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на «Фрозиноне» — «Милан».

«Фрозиноне»

Уже в начале сезона подтвердились не радужные предположения о шансах «Фрозиноне», которые строились летом. Коллектив не смог забить ни одного мяча в пяти стартовых матчах кампании и проиграл в шести поединках Серии А с общим счетом 0:16, и только «Болонье» (0:0) не удалось победить.

Первый мяч команде удалось забить в седьмом туре Серии А в ворота «Дженоа» (1:2) на своем поле, но это все же не уберегло ее от поражения. Впрочем, после неудачи во встрече против «Торино» (2:3) клуб не знал неудач в четырех матчах первенства, включая победу над СПАЛом (3:0), пока новичка не осадил «Интер» (0:3).

После этого коллектив проиграл два матча и одни раз довольствовался вничью, что привело к отставке наставника Морено Лонго. Под руководством нового рулевого Марко Барони удалось сыграть ничью в предыдущем туре против «Удинезе» (1:1).

«Милан»

После 17-ти матчей в Серии А «Милан» набрал 27 очков и расположился на пятой строке в турнирной таблице. Только в предыдущем туре команда потеряла место в Лиге чемпионов, пропустив вперед «Лацио».

С учетом игры в Лиге Европы, где «Милан» проиграл «Олимпиакосу» (1:3) и прекратил выступление в еврокубках, подопечные Дженнаро Гаттузо не могут выиграть уже в четырех поединках кряду. В двух из них они потерпели поражения.

Календарь и таблица Серии А

При этом те две встречи, в которых «россонери» удалось добыть один балл, пришлись на Серию А и отметились отсутствием голов. И если по надежности обороны у коллектива шестой результат в лиге, то по результативности у чужих ворот — 11-й.

Прогноз

Букмекеры логично отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге «Милан» дожмет соперника за 4,50. 0