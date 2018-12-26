«Кристал Пэлас» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 26 декабря 2018 года

В среду, 26 декабря, «Кристал Пэлас» будет принимать на своем поле «Кардифф» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Кардифф Сити».

«Кристал Пэлас»

Выступления «Кристал Пэлас» в АПЛ оставляют желать лучшего. Подопечные Роя Ходжсона располагаются на 14-м месте с 18 очками в активе. Команда только на шесть баллов опережает зону вылета.

До наступления зимы лондонский коллектив не мог выиграть в восьми поединках во всех турнирах при двух ничьих. В первый день декабря он прервал безвыигрышную серию в домашнем матче против «Бернли» (2:0).

В дальнейшем «Орлы» снова взялись за старое, уступив «Брайтону» (1:3) и «Вест Хэму» (2:3). Тренд поменялся, начиная с предпоследнего тура, в котором они победили «Лестер» (1:0) дома, после чего — «Манчестер Сити» на выезде (3:2).

«Кардифф»

Команда Нила Уорнока сейчас занимает 17-е место, а на счету валлийского клуба 14 пунктов. На общем плане «Кардифф» не так сильно отличается от своих конкурентов в борьбе за выживание.

За 10 последних игр в АПЛ «Синие птицы» собрали 12 зачетных очков. Коллектив чередует победы с поражениями, но поскольку успехи все-таки есть, ему удается быть над зоной вылета.

Клуб только на два балла опережает опасное 18-е место, которое занимает «Бернли». Поэтому в этом матче крайне важна победа не только хозяевам, но и гостям.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Кристал Пэлас» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0