«Болонья» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 декабря 2018 года

В среду, 26 декабря, в 18 туре итальянской Серии А «Болонья» будет принимать на своем поле «Лацио». Начало поединка — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Болонья» — «Лацио».

«Болонья»

«Болонья» после 17 поединков итальянского первенства набрала только 13 очков. С таким количеством баллов она расположилась в зоне вылета, на 18 месте, отставая от 17 «Удинезе» на один пункт.

На данный момент у подопечных Филиппо Индзаги 10-матчевая безвыигрышная серия в Серии А, в которой они шесть игр свели вничью и четыре проиграли.

Последние свои две встречи в рамках чемпионата Италии «красно-синие» закончили безголевыми ничейными результатами. Сперва поделили очки дома с «Миланом», а в последнем туре в гостях с «Пармой».

Восемь домашних матчей принесли «Болонье» в этой Серии А две победы, три ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 7:9.

«Лацио»

«Лацио» перед 18 игровым днем чемпионата Италии расположился на четвертой позиции, имея в своем активе 28 баллов, но опережает пятый «Милан» всего лишь на одно очко.

Победив в последнем туре на своей арене «Кальяри» со счетом 3:1, «орлята» прервали свою безвыигрышную серию, которая насчитывала семь встреч кряду с учетом всех турниров.

Непосредственно в этом отрезке в матчах Серии А команда Симоне Индзаги четыре поединка свела вничью и один матч проиграла.

На выезде римляне в этом розыгрыше итальянского первенства провели восемь встреч, где добились трех побед, два раза сыграли вничью и три игры проиграли, соотношение мячей — 8:9.

Календарь и таблица Серии А

В прошлом сезоне «Лацио» не удалось обыграть «Болонью» на своем поле — встреча завершилась вничью 1:1, а на выезде столичный клуб выиграл со счетом 2:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.80.

На победу хозяев дают — 4.70, ничья оценена — в 3.85.

«Болонья» на своем поле способна дать бой любой команде. Рекомендуем поставить на нее с форой. 0