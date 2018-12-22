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    Сможет ли «Лацио» прервать серию без побед?

    «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 22 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Лацио Кальяри
    Прогноз на «Лацио» — «Кальяри»
    Марко Пароло
    В 17-м туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Кальяри». Матч пройдет 22 декабря на «Стадио Олимпико». Начало встречи — 14:30 мск. Прогноз на «Лацио» — «Кальяри».
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    «Лацио»

    «Лацио» подходит к матчу семнадцатого тура с кошмарной серией из семи матчей подряд без побед во всех турнирах. По ходу этой серии подопечные Симоне Индзаги четыре раза сыграли вничью и трижды уступили.

    Два поражения из трех в этой серии «Лацио» потерпел в Лиге Европы. Впрочем это не помешало команде занять второе место в своей группе и пробиться в плей-офф.

    В Серии А лациале в предыдущий раз побеждали еще 4 ноября. С тех пор римская команда набрала только 4 очка, а в предыдущем туре на выезде уступила «Аталанте» — 0:1.

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    Сохранять высокие позиции в Серии А «Лацио» пока позволяет лишь удачный старт сезона. После шестнадцати туров команда набрала 25 очков и располагается на пятой строчке.

    На своем поле «Лацио» в этом чемпионате выступает с переменным успехом: три победы, две ничьи и два поражения.

    Отметим, что «Лацио» нечасто уходит с поля без забитого гола — команде не удалось отличиться лишь в четырех матчах этого сезона, и все они были проиграны.

    «Кальяри»

    «Кальяри» в предыдущем туре Серии А проиграл впервые за шесть матчей — команда Роландо Марана на своем поле уступила одному из лидеров турнира «Наполи» (0:1).

    До этого «красно-синие» четыре раза подряд сыграли вничью в чемпионате Италии, а также обыграли «Кьево» в Кубке — 2:1.

    После шестнадцати туров «Кальяри» занимает в таблице Серии А тринадцатое место. У команды в активе 17 очков.

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    На выезде «Кальяри» в этом чемпионате набирает очки в половине матчей: 1 победа, 3 ничьи и 4 поражения.

    Прогноз

    На победу «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1,38, на ничью — 5,30, а на успех «Кальяри» — 9,40.

    «Лацио» пора прерывать серию без побед, и «Кальяри», который также не на пике формы, выглядит подходящим для этого соперником.

    Наш прогноз на матч — «Лацио» выиграет и тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Лацио» — «Кальяри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В 17-м туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Кальяри». Матч пройдет 22 декабря на «Стадио Олимпико». Начало встречи — 14:30 мск.
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