«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка лиги 19 декабря

В среду, 19 декабря, «Арсенал» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 1/4 финала Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Тоттенхэм».

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» в текущем розыгрыше Кубка английской лиги обыграл «Брентфорд» (3:1) и «Блэкпул» (2:1).

В английской Премьер-лиге «канониры» по итогам 17 сыгранных туров занимают пятое место с 34 очками.

Подопечные Унаи Эмери с конца августа по начало ноября имели в АПЛ беспроигрышную серию, но она прервалась накануне, когда команда проиграла «Саутгемптону» (2:3).

Что касается Лиги Европы, то «Арсенал» выиграл свою группу, а в 1/16 финала вышел на БАТЭ.

Календарь и таблица АПЛ

После травм у «канониров» восстанавливаются Дэнни Уэлбек, Роб Холдинг, Эмиль Смит-Роу, Эктор Бельерин и Константинос Мавропанос.

«Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» в Кубке английской лиги поочередно прошел «Уотфорд» (2:2, 4:2 — по пенальти) и «Вест Хэм» (3:1).

В английской Премьер-лиге «шпоры» расположились на третьей позиции, имея на своем счету 39 очков.

Команда Маурисио Почеттино в трех последних матчах обыграла «Саутгемптон» (3:1), «Лестер» (2:0) и «Бернли» (1:0).

Также в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» квалифицировался в 1/8 финала, где сыграют с дортмундской «Боруссией».

У «шпор» в лазарете находятся Виктор Ваньяма, Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Винсент Янссен, Серж Орье, Давинсон Санчес и Хуан Фойт.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Арсенала» — 2.38, победа «Тоттенхэма» — 2.70, ничья — 3.80.

Все прогнозы на АПЛ

Выбрать победителя в данной паре действительно сложно. Во-первых, уровень команд находится на одном уровне, а тем фактом, что «шпоры» лучше выступают в АПЛ, можно пренебречь, поскольку у «канониров» будет преимущество домашнего поля.

Во-вторых, на подобные турниры тренеры, как правило, выставляют экспериментальные составы, что, как нам кажется, будет и в этот раз.

В Кубке лиги команды не боятся играть в открытый футбол, поэтому мы бы попробовали сыграть на количестве голов. Наш прогноз — «тотал больше 3» за 1.90.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.55. Все-таки полагаем, что «Арсеналу» данный турнир нужен больше, чем «Тоттенхэму», у которого впереди важные матчи в Лиге чемпионов. Не забываем, что в начале декабря «канониры» уже обыгрывали «шпор» на «Эмирейтс» (4:2). 0