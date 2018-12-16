«Лион» — «Монако». Прогноз на матч 17 тура французской Лиги 1 16 декабря 2018 года

«Лион» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и теперь может полностью сосредоточиться на Лиге 1

В 17 туре французской Лиги 1 за 3 очка поборются команды «Лион» и «Монако». Поединок намечен на 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «Монако».

«Лион»

После 16 туров «Лион» является четвертой командой чемпионата Франции с 28 очками в активе. На данный момент главными конкурентами клуба являются «Марсель» и «Сент-Этьен», у которых по 28 пунктов. Также далеко от «львов» не ушел «Монпелье», занимающий 3 место с 29 баллами.

В последнем матче «Лион» уступил «Ренну» 0:2 у себя дома. Таким образом, хозяева обязательно попытаются реабилитироваться перед родной публикой. За последние шесть матчей на домашнем стадионе для «Лиона» это первое поражение.

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В последнее время в домашних поединках с участием «олимпийцев» забивается не менее двух мячей. То же самое касается последних шести встреч с «Монако», в которых также забивалось более двух голов.

«Монако»

Кризисный «Монако» занимает 19 место и имеет 13 баллов. В случае победы у «монегасков» будет шанс выйти из зоны вылета. Однако для такого результата нужно будет очень сильно постараться.

В последних шести матчах Лиги 1 «Монако» трижды проиграл, один раз сыграл вничью и один раз выиграл. В гостях подопечные Анри побеждают уже второй раз подряд. Но в отличие от команд из второй части турнирной таблицы на этот раз «Лион» вполне способен прервать эту серию.

В 5 из 6 последних игр на выезде с участием «красно-белых» забивается более двух голов.

Сами же «монегаски» сумели поразить ворота «Лиона» как минимум дважды в 4 играх подряд во всех турнирах. Но стоит заметить, что ранее мы видели совершенно иной «Монако». Теперь многого от этого клуба ждать не стоит.

Ахолу, Мбула и Ндоран — это те, кто точно не сыграет. Однако в лазарете пребывает еще много футболистов и пока что их участие под вопросом.

Прогноз

Учитывая нынешнее положение дел в стане «Монако», можно набраться наглости и поставить на победу «Лиона», только с учетом общего количества забитых мячей в матче. Таким образом, рекомендуемая ставка «Победа "Лиона" и ТБ 2,5».На это букмекеры дают коэффициент 1,95. 0