«Ганновер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 15 декабря 2018 года

В субботу, 15 декабря, в 15 туре немецкой Бундеслиги «Ганновер» на своем поле сразится с мюнхенской «Баварией». Встреча, которая пройдет на «АВД-Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Ганновер» — «Бавария».

«Ганновер»

Команда из столицы Нижней Саксонии перед 15 туром чемпионата Германии находится в зоне вылете, на 17 месте. В 14 матчах «96» набрали всего лишь 10 баллов, но до спасительной 15 позиции — одно очко.

После победы в 11 туре над «Вольфсбургом» (2:1) на своей территории, «Ганновер» затем выдал серию из трех матчей без побед, где он в двух играх уступил и одну свел вничью.

Сначала «зелено-черные» проиграли в гостях «Боруссии» М со счетом 1:4, затем также оказались с баранкой после домашнего поединка с «Гертой» (0:2). В минувшем игровом дне дружина Андре Брайтенрайтера поделила очки на выезде с «Майнцом» (1:1).

Шесть домашних встреч в этом розыгрыше Бундеслиги принесли «Ганноверу» две победы, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 6:8.

«Бавария»

Мюнхенцы после 14 матчей чемпионата Германии с 27 очками разместились на третьей позиции в турнирной таблице, уступая первой «Боруссии» Д девять пунктов.

На данный момент у «красных» 5-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они три игры выиграли две свели вничью.

Расписали результативные мировые со счетом 3:3 с «Фортуной» в чемпионате и накануне с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Обыграли дома «Бенфику» (5:1) на евроарене, а также «Вердер» (2:1) на выезде и «Нюрнберг» (3:0) в родных стенах в матчах Бундеслиги.

На выезде в этом розыгрыше чемпионата Германии «Бавария» пять встреч выиграла при двух поражениях, разница мячей — 14:8.

Календарь и таблица Бундеслиги

В минувшем сезоне мюнхенцы в двух матчах обыграли «Ганновер» (3:1 — дома и 3:0 — в гостях). Последний раз «Бавария» теряла очки в поединках с «96» в 2011 году, когда уступила им на выезде — 1:2. После того баварцы выиграли 12 игр кряду у предстоящего противника.

Прогноз

«Ганновер» очень удобный соперник для «Баварии», которая выиграла 12 последних противостояний у «96». Скорее всего, и эта встреча не станет исключением.

Наш прогноз — победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.68. 0