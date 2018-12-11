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    «Монако» — «Боруссия»: гости будут думать об атаке

    «Монако» — «Боруссия». Прогноз на матч 6 тура группы A Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Монако Боруссия Д
    Прогноз на «Монако» — «Боруссия»
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    В матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют команды «Монако» и «Боруссия». Поединок состоится на стадионе «Луи II» в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Боруссия».
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    «Монако»

    Новый сезон для «Монако» — это настоящая катастрофа, при этом не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Франции. Если говорить об ЛЧ, то в своей группе A французский клуб занимает последнюю строчку. На счету команды только один пункт.

    За 5 последних матчей групповой стадии «красно-белые» не выиграли ни одной встречи. В общей сложности было четыре поражения и одна ничья. Два домашних матча подопечные Тьерри Анри проиграли, при этом последний с разгромным счетом 0-4.

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    В 5 из 7 последних игр в Лиге чемпионов «монегаски» терпели поражение как в тайме, так и в матче. Кроме этого, стоит отметить, что «Монако» не выигрывает в этом европейском турнире уже 13 поединков подряд.

    Что касается голов, то в нынешнем розыгрыше клуб пропустил очень много. За 5 встреч 12 пропущенных мячей. В 6 из 7 последних игр в Лиге чемпионов в ворота команды снаряд попадал минимум два раза.

    Усугубляет положение огромное количество травмированных футболистов, в число которых входят Субашич, Йоветич, Траоре, Сидибе, Глик и Мбула.

    «Боруссия Дортмунд»

    У «шмелей» ситуация складывается хорошо. Люсьен Фавр и его команда уже однозначно могут рассчитывать на участие в еврокубках весной. Отрыв от «Брюгге» составляет 5 баллов, но вот от первой позиции немецкий клуб отделяет всего 2 очка и в случае осечки «Атлетико», можно будет рассчитывать на лидерство в группе.

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    На счету «Боруссии» 3 победы, одно поражение и одна ничья. Пропускает клуб из Дортмунда мало — всего 2 мяча в 5 поединках. Вероятно, что и предстоящий матч не станет исключением.

    Неприятная ничья с «Брюгге» на домашнем стадионе оставила «Боруссию» позади «Атлетико». Теперь нужно играть на победу и надеяться на удачу.

    О недооценке «Монако» речи быть не может, но и отсиживаться в обороне гости точно не станут.

    Прогноз

    Если «Боруссия» хочет выйти с первого места, то ей нужно побеждать обязательно. Победу гостей оценивают коэффициентом 1,75. Предлагаем сделать ставку именно на этот исход.

    Также можно обратить внимание на вариант с победой «Боруссии» и общим тоталом больше 2,5. В последних трех играх между этими командами в общей сложности было забито более двух голов. Коэффициент на то, что это случится, составляет 2,44. 0

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    Прогноз на «Монако» — «Боруссия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют команды «Монако» и «Боруссия». Поединок состоится на стадионе «Луи II» в 23:00 по московскому времени.
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