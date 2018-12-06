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    Каким будет «Атлетик» с новым наставником?

    «Уэска» — «Атлетик». Прогноз и ставки на Кубок Испании 6 декабря 2018 года

    Кубок Испании Футбол Испании Уэска Атлетик
    Прогноз на «Уэска» — «Атлетик»
    В первом матче «Атлетик» выиграл дома 4:0
    В четверг, 6 декабря, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Уэска» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало встречи — в 20.30 по Москве. Прогноз на «Уэска» — «Атлетик».
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    «Уэска»

    В этом сезоне «Уэска» впервые в своей истории играет в Примере. Тем не менее, нельзя сказать, что команда представляет собой настоящего представителя элитного испанского дивизиона.

    В первом же своем матче в Ла Лиге тогда еще подопечные Лео Франко одержали выездную победу над «Эйбаром» (2:1) благодаря дублю Алекса Гальяра в первом тайме. Однако в последующих семи турах они так и не сумели выиграть, удовлетворившись лишь двумя ничьими.

    Не удивительно, что новым наставником стал Франсиско, но и при нем результаты остались абсолютном идентичными: восемь матчей во всех турнирах, шесть поражений, включая 0:4 от нынешнего соперника в Кубке Испании, и две ничьи. Поэтому коллектив с 4-очковым отставанием остается на дне Примеры.

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    «Атлетик»

    «Атлетик» тонет на 18-й строчке турнирной таблицы Примеры, что в зоне вылета, набрав 11 очков — это всего на четыре больше, чем у аутсайдера первенства и по совместительству — своего нынешнего оппонента в Кубке короля. Баски в нынешнем сезоне Ла Лиги записали на свой счет одну победу, восемь ничьих и пять поражений.

    В ноябре подопечные тогда еще Эдуардо Бериццо проиграли «Эспаньолу» (0:1) и мадридскому «Атлетико» (2:3), а также поделили очки с «Хетафе» (1:1). И только в первом матче 1/16 финала Копа дель Рей удалось обыграть «Уэску» (4:0) дома.

    Негативная статистика не прервалась и с наступлением зимы — на прошлых выходных «Леванте» разгромил «Львов» со счетом 3:0. После этого главный тренер ушел в отставку, а на его место пришел экс-рулевой «Депортиво» Гаиска Гаритано.

    Прогноз

    Букмекеры отдают крохотное предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,62, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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    Прогноз на «Уэска» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00. В четверг, 6 декабря, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Уэска» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало встречи — в 20.30 по Москве.
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