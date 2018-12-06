«Уэска» — «Атлетик». Прогноз и ставки на Кубок Испании 6 декабря 2018 года

В четверг, 6 декабря, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Уэска» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало встречи — в 20.30 по Москве. Прогноз на «Уэска» — «Атлетик».

«Уэска»

В этом сезоне «Уэска» впервые в своей истории играет в Примере. Тем не менее, нельзя сказать, что команда представляет собой настоящего представителя элитного испанского дивизиона.

В первом же своем матче в Ла Лиге тогда еще подопечные Лео Франко одержали выездную победу над «Эйбаром» (2:1) благодаря дублю Алекса Гальяра в первом тайме. Однако в последующих семи турах они так и не сумели выиграть, удовлетворившись лишь двумя ничьими.

Не удивительно, что новым наставником стал Франсиско, но и при нем результаты остались абсолютном идентичными: восемь матчей во всех турнирах, шесть поражений, включая 0:4 от нынешнего соперника в Кубке Испании, и две ничьи. Поэтому коллектив с 4-очковым отставанием остается на дне Примеры.

«Атлетик»

«Атлетик» тонет на 18-й строчке турнирной таблицы Примеры, что в зоне вылета, набрав 11 очков — это всего на четыре больше, чем у аутсайдера первенства и по совместительству — своего нынешнего оппонента в Кубке короля. Баски в нынешнем сезоне Ла Лиги записали на свой счет одну победу, восемь ничьих и пять поражений.

В ноябре подопечные тогда еще Эдуардо Бериццо проиграли «Эспаньолу» (0:1) и мадридскому «Атлетико» (2:3), а также поделили очки с «Хетафе» (1:1). И только в первом матче 1/16 финала Копа дель Рей удалось обыграть «Уэску» (4:0) дома.

Негативная статистика не прервалась и с наступлением зимы — на прошлых выходных «Леванте» разгромил «Львов» со счетом 3:0. После этого главный тренер ушел в отставку, а на его место пришел экс-рулевой «Депортиво» Гаиска Гаритано.

Прогноз

Букмекеры отдают крохотное предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,62, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0