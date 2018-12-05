«Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч Кубка России 5 декабря 2018 года

В среду, 5 декабря, «Локомотив» на своем поле примет «Рубин» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет в Москве на «РЖД Арене», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Рубин».

«Локомотив»

«Железнодорожники» в этом розыгрыше Кубка России смогли преодолеть уже два раунда. На стадии 1/16 финала они только по итогам дополнительного времени одолели в гостях перволиговую «Балтику» — 3:2.

В следующем раунде соревнований подопечные Семина выбили красноярский «Енисей», разгромив их на своей территории со счетом 4:1.

А в чемпионате «красно-зеленые» в последнее время немного притормозили, набрав в трех последних играть всего лишь один балл. Этот пункт они добыли в игре со своим предстоящим противником в Казани — 0:0.

Две других встречи «Локомотив» проиграл с одинаковым результатом 1:2, сначала «Уралу» на своей арене, а затем «Спартаку» в гостях. Между этими поединками московский клуб в игре Лиги чемпионов одолел на своем поле турецкий «Галатасарай» — 2:0.

«Рубин»

Казанцы также в этом Кубке выбили двоих противников. Сперва они не без проблем одолели команду из ФНЛ «Химки», забив им единственный гол только в овертайме. В 1/8 финала «Рубин» также с минимальным перевесом (1:0) переиграл московское «Динамо».

В чемпионате России у «рубиновых» еще более длительная серия без побед, чем у их предстоящего соперника. На данный момент она насчитывает шесть игр кряду.

Но что правда, в этот период дружина Бердыева проиграла только один раз («Оренбургу» со счетом 0:1), а пять других встреч клуб из Казани свел вничью.

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В 14 туре Премьер-лиги эти команды играли между собой. И тогда поединок в Казани закончился без забитых мячей. В прошлом сезоне «Локо» на своем поле взял верх — 1:0, в гостях свел игру вничью — 1:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.05.

На победу хозяев дают — 4.20, ничья оценена — в 3.05.

Казанцы очень редко выдают результативные поединке. Думаем, что и эта встреча не станет исключением.

Наш прогноз — ТМ 2,0. 0