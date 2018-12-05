«Фулхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч АПЛ 5 декабря 2018 года

В рамках 15 тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» 5 декабря примет на «Крейвен Коттедж» «Лестер». Начало матча — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Фулхэм» — «Лестер».

«Фулхэм»

«Дачники» перед 15 туром английского первенства засели на дне в турнирной таблице, имея в своем активе только восемь набранных баллов, с отставанием от спасительной 17 строки на два пункта.

В 13 игровом дне лондонцы одержали домашнюю победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:2, прервав этой викторией свою серию из поражений, которая составляла на тот момент шесть игр кряду в АПЛ.

В этом неудачном периоде «белые» уступали как лидерам чемпионата, так и командам из нижней части турнирной таблицы. 14 ноября был уволен Славиша Йоканович, которому на смену пришел бывший наставник «лис» Клаудио Раньери.

В минувшей игре в Премьер-лиге «Фулхэм» проиграл в лондонском дерби «Челси» в гостевом поединке со счетом 0:2, пропустив второй гол в последней 10-минутке.

Шесть домашних игр в этом розыгрыше АПЛ принесли лондонскому клубу две победы, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 9:15.

«Лестер»

«Синие» после 14 матчей Премьер-лиги расположились на восьмой позиции в турнирной таблице, заработав в этих матчах 21 балл и отстают от шестой строки всего лишь на одно очко.

В отличии от своего предстоящего соперника, «лисы» не проигрывают уже в шести поединках во всех турнирах. А непосредственно в чемпионате их беспроигрышная серия составляет четыре матча.

В этот период «Лестер» сыграл на своем поле вничью с «Бернли» (0:0) и с «Брайтоном» (1:1) на выезде, а также переиграл «Кардифф» (1:0) в гостях и дома «Уотфорд» (2:0) в последнем туре.

В гостях «Лестер» в этом чемпионате Англии сыграл семь встреч, в которых добился трех побед, один матч свел вничью и три игры проиграл, разница мячей — 10:11.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Лестера» — 2.60, победа «Фулхэма» — 3.00, ничья — 3.50.

Раньере, который привел «Лестер» к сенсационному чемпионству, постарается с новым клубом дать бой своей бывшей команде. Прогнозируем, что хозяева все же смогут не проиграть на своей арене. 0