ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»НХЛ. Три очка Овечкина, шайбы Свечникова, Дадонова, Тарасенко и Задорова «Краснодар» ведет борьбу за победу в группеЛига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс Вирджил ван ДейкАПЛ. «МанСити» сыграет с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Саутгемптона»
  • 09:33
    • Овечкин вышел на единоличное 15 место по заброшенным шайбам в НХЛ
  • 09:19
    • Поединок между «Енисеем» и «Ахматом» может не состояться
  • 09:07
    • «Бостон» разгромил «Кливленд», «Хьюстон» прервал серию из четырех поражений
  • 08:05
    • Гризманн и Роналду пропустят церемонию вручения «Золотого мяча»
  • 00:12
    • Хованцев назвал составы сборной России на эстафеты в Поклюке
  • 22:23
    • Сборная России в овертайме вырвала победу у команды Финляндии
  • 22:03
    • «Химки» обыграли «Панатинаикос» в Евролиге
    Все новости спорта

    Придержится ли «Барселона» нашего сценария?

    «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз на матч 14-го тура испанской Ла Лиги 2 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Барселона Вильярреал
    Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал»
    Серхио Бускетс
    14-й тур чемпионата Испании по футболу 2 декабря сведет на «Камп Ноу» местную «Барселону» и приезжий «Вильярреал». Начало матча — в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Барселона»

    Из-за ничейного результата в 13-м туре «Барселона» уступила первую строчку таблицы «Севилье». Насколько сильно это ударило по самолюбию каталонцев мы не знаем. Но точно знаем, что с «блаугранас» в любом состоянии шутки плохи.

    С другой стороны, сейчас команда Эрнесто Вальверде находится «не в форме» уже длительный период. Ровно с матча 1/16 Кубка Испании против «Леонеса» в конце октября. Далее шли либо натужные победы, либо потеря очков.

    В последнем поединке против «ПСВ» в Лиге чемпионов «Барселона» тоже не выглядела тем страшным зверем, каким была ранее.

  • СМИ: Дембеле попросил «Барселону» продать его
  • Читайте по теме

    • 22 удара и 10 попаданий голландских футболистов тому доказательство. Да и 2 желтые карточки самих каталонцев тоже нельзя обойти вниманием. Ведь, например, за предыдущие 13 туров родного чемпионата ребята Вальверде заработали 23 «горчичника» — меньше всех остальных команд.

    «Вильярреал»

    Формально у «Вильярреала» все хорошо. Ведь клуб не проигрывает уже пять матчей, три из которых — в чемпионате.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Однако череда ничейных результатов все равно не дает команде Хавьера Кальехи подняться выше 16-го места в таблице.

  • Они решают. Топ-5 атакующих трио Европы
  • От Неймара, Мбаппе и Кавани до Месси, Коутиньо и Суареса
  • 28/11/2018

    • Но три очка до зоны вылета — отличный мотиватор! Возможно, именно этот стимул помог «субмарине» выиграть матч последнего тура против «Бетиса» (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    По факту, «Вильярреал» просто удачно использовал провалы «огурцов» при быстром возврате в оборону. Два гола за две минуты в начале второго тайма — это большая заслуга Санти Касорлы, который дважды выступил ассистентом.

    Но говорить о зависимости от испанца нельзя — на его счету стало всего три голевых передачи.

    Прогноз

    С учетом формы каталонской команды можем утверждать, что поединок будет непростым для нее. Тем более, что «Вильярреал»-то две победы из трех добыл на выезде. Даже несмотря на соперников-аутсайдеров, это показательно.

    Но свое «Барселона» тоже взять должна. Под такой сценарий лучше всего подходит ставка «П1 + Обе забьют» за 2,12. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Енисей — Ахмат
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Анжи — Уфа
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 20:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Завтра в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Завтра в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Завтра в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018     Юрген Клопп
  • Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
    • 19:05 27/11/2018     «Локомотив»
  • Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ
    • 02:20 29/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12. 14-й тур чемпионата Испании по футболу 2 декабря сведет на «Камп Ноу» местную «Барселону» и приезжий «Вильярреал». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Эмильяно Веласкес Футбол Примера. «Реал» встретится с «Валенсией», «Барселона» против «Вильярреала»Подробности матчей 14-го тура испанской Примеры 00:490
  • 09:48
    • «Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот сбросит лишний вес
  • 21:37
    • «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд
  • 21:24
    • «Рубин» не удержал победный счет в матче с «Динамо»
    «Рубин» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Енисей» примет «Ахмат»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России Вчера в 21:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 00:58
    • «Кардифф» сломил сопротивление «Вулверхэмптона»
  • 00:49
    • Гол Эмбарбы принес «Райо Вальекано» победу над «Эйбаром»
  • 00:37
    • «Сент-Этьен» выиграл у «Нанта»
    «Севилья» лидирует в Примере Футбол Примера — самая захватывающая лига в мире. Не из-за «Барсы» и «Реала»Чемпионат Испании регулярно радует и удивляет болельщиков сенсационными выступлениями команд, от которых сложно было ждать чего-то хорошего Вчера в 15:300
  • 21:07
    • Каррера заявил об отсутствии серьезных предложений
  • 19:25
    • Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 19:16
    • УЕФА может наказать «Спартак» за выбежавшего на поле болельщика
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие