«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз на матч 14-го тура испанской Ла Лиги 2 декабря 2018 года

14-й тур чемпионата Испании по футболу 2 декабря сведет на «Камп Ноу» местную «Барселону» и приезжий «Вильярреал». Начало матча — в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Вильярреал».

«Барселона»

Из-за ничейного результата в 13-м туре «Барселона» уступила первую строчку таблицы «Севилье». Насколько сильно это ударило по самолюбию каталонцев мы не знаем. Но точно знаем, что с «блаугранас» в любом состоянии шутки плохи.

С другой стороны, сейчас команда Эрнесто Вальверде находится «не в форме» уже длительный период. Ровно с матча 1/16 Кубка Испании против «Леонеса» в конце октября. Далее шли либо натужные победы, либо потеря очков.

В последнем поединке против «ПСВ» в Лиге чемпионов «Барселона» тоже не выглядела тем страшным зверем, каким была ранее.

22 удара и 10 попаданий голландских футболистов тому доказательство. Да и 2 желтые карточки самих каталонцев тоже нельзя обойти вниманием. Ведь, например, за предыдущие 13 туров родного чемпионата ребята Вальверде заработали 23 «горчичника» — меньше всех остальных команд.

«Вильярреал»

Формально у «Вильярреала» все хорошо. Ведь клуб не проигрывает уже пять матчей, три из которых — в чемпионате.

Однако череда ничейных результатов все равно не дает команде Хавьера Кальехи подняться выше 16-го места в таблице.

Но три очка до зоны вылета — отличный мотиватор! Возможно, именно этот стимул помог «субмарине» выиграть матч последнего тура против «Бетиса» (2:1).

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По факту, «Вильярреал» просто удачно использовал провалы «огурцов» при быстром возврате в оборону. Два гола за две минуты в начале второго тайма — это большая заслуга Санти Касорлы, который дважды выступил ассистентом.

Но говорить о зависимости от испанца нельзя — на его счету стало всего три голевых передачи.

Прогноз

С учетом формы каталонской команды можем утверждать, что поединок будет непростым для нее. Тем более, что «Вильярреал»-то две победы из трех добыл на выезде. Даже несмотря на соперников-аутсайдеров, это показательно.

Но свое «Барселона» тоже взять должна. Под такой сценарий лучше всего подходит ставка «П1 + Обе забьют» за 2,12. 0