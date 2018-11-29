«Рейнджерс» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 29 ноября 2018 года

В четверг, 29 ноября, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором шотландский «Рейнджерс» будет принимать испанский «Вильярреал». Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Вильярреал».

«Рейнджерс»

Шотландцы в отборе еврокубковой кампании встречались с россиянами — в раунде плей-офф квалификации они прошли «Уфу» — 1:0 дома и 1:1 в гостях, причем выездной матч подопечные Стивена Джеррарда заканчивали вдевятером.

В первом туре группового этапа «Рейнджерс» на выезде свели вничью с «Вильярреалом» — 2:2. По ходу матча шотландцы дважды отыгрывались. Во втором дома был повержен «Рапид» — 3:1.

Все прогнозы на футбол

Матч 3-го тура со «Спартаком» закончился безголевой ничьей, а в 4-м шотландцы также встречались с москвичами, но на выезде. Итог — фантастическая интрига и победа россиян — 4:3. Красно-белые трижды уступали в счете — 0:1, 1:2 и 2:3.

В результате, после трех туров «Рейнджерс» с 5 очками идет на третьем месте в группе G, которую возглавляет «Вильярреал» (6). На втором месте идет «Спартак» (5) , а «Рапид» замыкает квартет (4).

«Вильярреал»

Футболисты «Вильярреала» напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, не играя в квалификационных раундах.

В первом туре «желтая субмарина» на своем поле разошлась миром с «Рейнджерс» (2:2). Испанцы дважды вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

Далее была результативная ничья на выезде со «Спартаком» — 3:3. Долгожданная и весьма яркая победа состоялась уже в поединке с «Рапидом» дома — 5:0. В четвертом туре испанцы побывали в гостях у австрийцев и на этот раз взять три очка не смогли — 0:0.

В Примере у команды проблем предостаточно. В настоящий момент «Вильярреал» занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в трех очках от зоны вылета. Задача исправления ситуации на внутренней арене ныне является первоочередной для подопечных Хавьера Кальехи.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,55, а ничья — в 2,37.

Все четыре команды группы имеют хорошие шансы на выход в плей-офф. Больше остальных вероятность пройти дальше у испанцев, но против шотландцев легко не будет. Команды не любят сидеть в защите, поэтому напрашивается ставка «обе забьют» за 1.63. 0