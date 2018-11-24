ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США «Металлург» Мг — «Ак Барс»КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь» Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
  • 00:23
    • Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 22:06
    • СКА одержал пятую победу подряд
  • 20:36
    • Шикунов: Глушаков был бы нужен «Крыльям»
  • 19:50
    • «Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Магнитку»
  • 19:38
    • «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Торпедо»
    Все новости спорта

    Прагматизм как ключевой фактор

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и на матч 13-го тура АПЛ 24 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
    Жозе Моуринью
    13-й тур первенства Англии по футболу 24 ноября сведет на «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Кристал Пэлас». Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    В прошлом туре английской Премьер-лиги все могли видеть реальную силу подопечных Жозе Моуринью в нынешнем сезоне.

    На выезде «Манчестер Юнайтед» уступил соседям по городу 1:3. При этом показатели «красных дьяволов» не то, чтобы смушили, но смущали так точно.

  • «МЮ» определился с заменой для Де Хеа
  • Читайте по теме

    • Шесть ударов, но всего один из них — в створ. Владение мячом в первом тайме составило всего 31%, а в сумме за весь матч «манкунианцы» позволили «горожанам» ударить по своим воротам 17 раз.

    Хотя отметим, что до этого у Команды Моуринью была серия из четырех матчей без поражений: три победы и ничья с «Челси» (2:2).

    «Кристал Пэлас»

    У команды Роя Ходжсона тоже идет серия, правда, крайне негативная — уже семь матчей в рамках Премьер-лиги «Кристал Пэлас» не может победить.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Причем за этот период было только две ничьи (с «Ниюкаслом», 0:0 и «Арсеналом», 2:2). Матч против «Манчестер Юнайтед» замыкает тяжелый отрезок календаря «стекольщиков».

    Напомним, что до этого они четыре матча проводили против лидеров и просто довольно крепкого «Эвертона». В последнем туре был домашний поединок против «Тоттенхэма».

    Календарь и таблица АПЛ

    Вроде бы игру свою «орлы» навязали (11-11 по ударам, 12-9 по фолам), вроде бы и сопернику не давали много вольностей («шпоры» всего два раза попали в створ ворот «Кристал Пэлас»), а только все равно команду Ходжсона ждал проигрыш 0:1.

    Прогноз

    «Кристал Пэлас» имеет схожие показатели результативности с немецким «Штутгартом». «Швабы» тоже отвратительно мало забивают, особенно на своем поле.

    Так, «стекольщики» за шесть матчей на «Селхерст Парк» затолкали на силу два гола. На чужих стадионах — еще шесть. Причем на чужой траве лондонцы еще ни разу не играли ничью.

    Видимо, родные трибуны прививают «орлам» слишком много ответственности, поэтому на выезде они чувствуют себя свободнее.

  • Клюйверт и Винисиус — в пятёрке финалистов премии Golden Boy
  • Читайте по теме

    • Не скажем, что на «Олд Траффорд» будет много свободы, но свои моменты у команды Роя Ходжсона тоже будут. Тем не менее прогнозируем продолжение прагматики от «Особенного», а это ключевой фактор. Поэтому наша ставка — «ТМ 2,5» за 2,14. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Томь
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Фортуна
  • Завтра в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александр Зверев
  • Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
    • 21:25 19/11/2018     Англия стремительно прогрессирует
  • Заматеревшая Англия не испортила год Хорватии
    • 17:30 19/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14. 13-й тур первенства Англии по футболу 24 ноября сведет на «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Кристал Пэлас». Начало матча — в 18:00 мск.
    Тоже интересно
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • 00:39
    • «Ливерпуль» продлил контракт с нападающим
  • 00:07
    • Шикунов: С увольнением Тихонова терпели до последнего
  • 23:54
    • Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА не отпустит в отрыв ЦСКА
  • 3.70
    •
  • 22:53
    • СМИ: «Реал» претендует на форварда «МЮ»
  • 22:38
    • Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон
  • 22:24
    • Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Андиев
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 19:25
    • «Спартак» может отдать Глушакова в аренду
  • 16:27
    • СМИ: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»
  • 21:53
    • Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие