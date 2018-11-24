«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и на матч 13-го тура АПЛ 24 ноября 2018 года

13-й тур первенства Англии по футболу 24 ноября сведет на «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Кристал Пэлас». Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед»

В прошлом туре английской Премьер-лиги все могли видеть реальную силу подопечных Жозе Моуринью в нынешнем сезоне.

На выезде «Манчестер Юнайтед» уступил соседям по городу 1:3. При этом показатели «красных дьяволов» не то, чтобы смушили, но смущали так точно.

Шесть ударов, но всего один из них — в створ. Владение мячом в первом тайме составило всего 31%, а в сумме за весь матч «манкунианцы» позволили «горожанам» ударить по своим воротам 17 раз.

Хотя отметим, что до этого у Команды Моуринью была серия из четырех матчей без поражений: три победы и ничья с «Челси» (2:2).

«Кристал Пэлас»

У команды Роя Ходжсона тоже идет серия, правда, крайне негативная — уже семь матчей в рамках Премьер-лиги «Кристал Пэлас» не может победить.

Причем за этот период было только две ничьи (с «Ниюкаслом», 0:0 и «Арсеналом», 2:2). Матч против «Манчестер Юнайтед» замыкает тяжелый отрезок календаря «стекольщиков».

Напомним, что до этого они четыре матча проводили против лидеров и просто довольно крепкого «Эвертона». В последнем туре был домашний поединок против «Тоттенхэма».

Календарь и таблица АПЛ

Вроде бы игру свою «орлы» навязали (11-11 по ударам, 12-9 по фолам), вроде бы и сопернику не давали много вольностей («шпоры» всего два раза попали в створ ворот «Кристал Пэлас»), а только все равно команду Ходжсона ждал проигрыш 0:1.

Прогноз

«Кристал Пэлас» имеет схожие показатели результативности с немецким «Штутгартом». «Швабы» тоже отвратительно мало забивают, особенно на своем поле.

Так, «стекольщики» за шесть матчей на «Селхерст Парк» затолкали на силу два гола. На чужих стадионах — еще шесть. Причем на чужой траве лондонцы еще ни разу не играли ничью.

Видимо, родные трибуны прививают «орлам» слишком много ответственности, поэтому на выезде они чувствуют себя свободнее.

Не скажем, что на «Олд Траффорд» будет много свободы, но свои моменты у команды Роя Ходжсона тоже будут. Тем не менее прогнозируем продолжение прагматики от «Особенного», а это ключевой фактор. Поэтому наша ставка — «ТМ 2,5» за 2,14. 0