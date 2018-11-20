Клюйверт и Винисиус — в пятёрке финалистов премии Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport объявило финалистов премии, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе.

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Обладатель награды должен быть не старше 21 года и выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В число финалистов вошли Маттейс де Лигт («Аякс»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Рома»), Винисиус Жуниор («Реал») и Патрик Кутроне («Милан»).

Пятёрка финалистов была выбрана путём голосования среди 35 журналистов из главных европейских спортивных изданий.

Ранее лауреатами награды становились такие известные футболисты, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Марио Балотелли, Поль Погба, Рахим Стерлинг и Килиан Мбаппе. 0