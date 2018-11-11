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    Станет ли «Милан» помехой для «Ювентуса»?

    «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Италии 11 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Милан Ювентус
    Прогноз на «Милан» — «Ювентус»
    «Ювентус» навестит «Милан» после поражения от «МЮ»
    В 12-м туре Серии А «Милан» примет на своем поле «Ювентус». Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Ювентус».
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    «Милан»

    Не так давно «Милан» прервал 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В поединках Серии А футболисты Дженнаро Гаттузо до этого момента добыли три победы и три раза сыграли вничью.

    Неудачи «россонери» принесли встречи с «Интером» и «Бетисом». Сначала в матче чемпионата они уступили в миланском дерби со счетом 0:1, а затем оказались слабее севильского коллектива (1:2) в Лиге Европы.

    Но после этого команда не знает поражений и при этом только раз сыграла вничью в четырех поединках. После трех кряду побед в Серии А дома над «Сампдорией» (3:2) и «Дженоа» (2:1), которые позволили подняться на четвертую строчку, а также в гостях над «Удинезе» (1:0) она довольствовалась миром в Лиге Европы на выезде против «Бетиса» (1:1).

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    «Ювентус»

    «Ювентус» феноменально выступает на старте сезона. Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли тринадцать из 15-ти стартовых матчей сезона.

    «Старая Синьора» уверенно лидирует в чемпионате Италии, после 11-го тура опережая ближайших преследователей на шесть очков. Наряду с «Наполи» она забила больше всех в Серии А, а ее оборона занимает второе место по надежности, уступая «Интеру» на два гола.

    Все складывалось идеально для туринского гранда и в Лиге чемпионов, где он набрал максимальное количество очков в трех турах, забил шесть голов, не пропустил ни одного, и, понятное дело, уверенно занимал в группе Н первое место. Но в четвертом поединке стадии на этой неделе клуб уступил дома «МЮ» (1:2) и ухудшил свои показатели, хотя и остался лидером квартета.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, а ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    Прогноз на «Милан» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В 12-м туре Серии А «Милан» примет на своем поле «Ювентус». Начало матча — в 22:30 мск.
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