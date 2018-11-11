«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Англии по футболу 11 ноября

В рамках 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» 11 ноября примет на «Энфилде» «Фулхэм». Матч начнется в 15:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Фулхэм».

«Ливерпуль»

В прошлом туре «мерсисайдцы» не удержали победный счет в поединке против лондонского «Арсенала» (1:1). Это позволило неугомонному «Челси» прорваться на второе место в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых-пропущенных (+19, а у «Ливерпуля» +16).

Сам поединок против «канониров» по большому счету был равным. Как мы и прогнозировали стартовые минуты остались за «Ливерпулем». Примерно до 12-й минуты команда Юргена Клоппа держала планку соответствия.

После — инициатива по большей мере была на стороне хозяев «Эмирейтс» с некоторыми всплесками активности команды гостей.

Последний матч в Лиге чемпионов — это серьезная пощечина по имиджу. В выездном поединке «Ливерпуль» проиграл «Црвене Звезде» 0:2. За первый тайм пропустили два гола, а сами ни разу не попали в рамке ворот! Вскрыть логично осевших «звездашей» «скаузеры» не смогли.

«Фулхэм»

Последнее место в турнирной таблице (5 очков), больше всех пропущенных мячей (29), 6 поражений с учетом всех турниров подряд — краткая зарисовка на тему как дела у «Фулхэма».

Наставник «коттеджеров» Славиша Йоканович каждое утро, наверное, начинает с большой горсти валерьянки. Потому что после уик-энда поднимается очередной шквал критики и злостных обещаний найти ему замену.

Календарь и таблица АПЛ

В последнем туре «дачники» проиграли другому аутсайдеру АПЛ — «Хаддерсфилду». И если даже против аморфных «терьеров» «Фулхэм» нанес всего один удар в створ, какие планы на будущее можно строить? «Привет, Чемпионшип?»

Прогноз

«Мерсисайдцы» обескуражены: нынешний расклад чем-то напоминает ситуацию в конце сентября-начале октября, когда с учетом всех турниров «Ливерпуль» не мог выиграть четыре матча подряд.

После тогдашней заминки последовали три «виктории», две из которых были разгромными (с 4-мя забитыми голами). Прогнозируем, что «красные» просто не смогут не сорвать весь свалившийся на них негатив на бедных «дачниках».

Объявляем сезон «дачной» охоты и ставим на «Ф1 (-2,5)» за 1,84. 0