«Борнмут» — «Норвич». Прогноз и ставки на Кубок английской Лиги 30 октября 2018 года

Во вторник, 30 октября, в 1/8 финала Кубка английской Лиги «Борнмут» на своей арене сыграет с «Норвичем». Начало встречи — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Борнмут» — «Норвич».

«Борнмут»

«Борнмут» прекрасно начал этот сезон и до сих пор не пережил никакого спада. В первых трех турах английской Премьер-лиги «Вишни» одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Даже два поражения в трех поединках, которые команда потерпела после этого, нельзя считать ее спадом. Во-первых, потому, что в одном из них она уступила одному из лидеров «Челси» (0:4), а во-вторых, между этими поражениями была одержана победа над «Лестером» (4:2).

Но самое главное — то, что в последующих четырех турах подопечные Эдди Хау трижды выиграли и однажды довольствовались ничьей, что позволяет им занимать шестое место в АПЛ после 10 туров. Все хорошо пока что и в Кубке Лиги, где коллектив прошел «МК Донс» (3:0) и «Блэкберн» (3:2).

«Норвич»

Старт «Норвича» в во втором по рангу дивизионе Чемпионшипе вышел неудачным. В первых шести турах «Канарейки» сумели одержать только одну победу при трех поражениях.

Тем не менее, начиная с середины сентября команда набрала хороший ход, который выразился в четырех кряду выигрышных поединках. Несколько остудили ее пыл «Дерби» (1:1) и «Сток» (0:1), с которыми она сыграла вничью и проиграла соответственно.

И все же, в трех следующих матчах первенства подопечные Даниэля Фарке одержали три победы, благодаря чему находятся в зоне плей-офф Чемпионшипа в двух очках от лидера. Хорошую форму коллектив демонстрирует и в Кубке Лиге, обыграв «Стивенедж» (3:1), «Кардифф» (3:1) и «Уикомб» (4:3).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60, а на проход в четвертьфинал — 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а на выход в следующий раунд — в 3,00, тогда как ничья в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за

3,00. 0