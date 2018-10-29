«Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 октября 2018 года

В понедельник, 29 октября, в рамках десятого тура Серии А «Лацио» на своем поле будет принимать «Интер». Начало поединка в Риме — в 22:30 мск. Прогноз на «Лацио» — «Интер».

«Лацио»

«Лацио» по итогам прошлого сезона финишировал на пятой строке, а в этом сезоне стартовал не слишком удачно, потерпев два поражения. Правда, соперниками в этих встречах были «Ювентус» и «Наполи», которым римляне и проиграли со счетом 0:2 и 2:3 соответственно.

Ну а далее были пять побед подряд и все перевернулось. Теперь в Серии А «Лацио» расположился на четвертой позиции по итогам девяти туров, имея на своем счету 18 очков.

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В двух предыдущих турах римляне нанесли поражение «Фиорентине» (1:0) и «Парме» (2:0).

Есть еще Лига Европы, в которой подопечные Симона Индзаги занимают второе место в группе H, набрав шесть пунктов. Впереди только «Айнтрахт» (9 очков).

«Интер»

В последнем поединке, который состоялся в рамках ЛЧ, подопечные Спаллетти без шансов уступили на поле «Барселоны» (0:2).

Если забыть об этом факте, то до этой игры победная серия команды насчитывала семь поединков. Но только одна победа была с разницей в два мяча. Все остальные — минимальные.

Календарь и таблица Серии А

В чемпионате «Интер» замыкает тройку лидеров и отстает от второго «Наполи» на два очка. Из особенностей игры отметим традиционную крепкую оборону «змей». Только «Ювентус» пропустил меньше голов — 5 против 6-ти у команды Спаллетти.

Миланское дерби, которое состоялось в прошлом туре, завершилось в пользу «Интера» со счетом 1:0 — в добавленное время свое дело сделал Мауро Икарди.

Прогноз

В последний раз команды встречались в прошлом сезоне на поле римлян, когда «Интер» праздновал победу — 2:3. Более того, в последних четырех играх миланцы побеждали трижды при одной ничьей.

У Спаллетти есть идеальное сочетание игроков, которое пока не работает против команд уровня «Барселоны», но вот обыграть «Лацио» — вполне по силам. Тем не менее, игра пройдет в Риме, где хозяева на забитый мяч наработают. Ставим на то, что «обе команды забьют» за 1,64. 0