«Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 октября 2018 года

«Лацио»
«Лацио» по итогам прошлого сезона финишировал на пятой строке, а в этом сезоне стартовал не слишком удачно, потерпев два поражения. Правда, соперниками в этих встречах были «Ювентус» и «Наполи», которым римляне и проиграли со счетом 0:2 и 2:3 соответственно.
Ну а далее были пять побед подряд и все перевернулось. Теперь в Серии А «Лацио» расположился на четвертой позиции по итогам девяти туров, имея на своем счету 18 очков.
В двух предыдущих турах римляне нанесли поражение «Фиорентине» (1:0) и «Парме» (2:0).
Есть еще Лига Европы, в которой подопечные Симона Индзаги занимают второе место в группе H, набрав шесть пунктов. Впереди только «Айнтрахт» (9 очков).
«Интер»
В последнем поединке, который состоялся в рамках ЛЧ, подопечные Спаллетти без шансов уступили на поле «Барселоны» (0:2).
Если забыть об этом факте, то до этой игры победная серия команды насчитывала семь поединков. Но только одна победа была с разницей в два мяча. Все остальные — минимальные.
В чемпионате «Интер» замыкает тройку лидеров и отстает от второго «Наполи» на два очка. Из особенностей игры отметим традиционную крепкую оборону «змей». Только «Ювентус» пропустил меньше голов — 5 против 6-ти у команды Спаллетти.
Миланское дерби, которое состоялось в прошлом туре, завершилось в пользу «Интера» со счетом 1:0 — в добавленное время свое дело сделал Мауро Икарди.
Прогноз
В последний раз команды встречались в прошлом сезоне на поле римлян, когда «Интер» праздновал победу — 2:3. Более того, в последних четырех играх миланцы побеждали трижды при одной ничьей.
У Спаллетти есть идеальное сочетание игроков, которое пока не работает против команд уровня «Барселоны», но вот обыграть «Лацио» — вполне по силам. Тем не менее, игра пройдет в Риме, где хозяева на забитый мяч наработают. Ставим на то, что «обе команды забьют» за 1,64. 0