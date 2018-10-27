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    «Монако» — «Дижон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 27 октября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Монако Дижон
    Прогноз на «Монако» — «Дижон»
    «Монако» еще не выигрывал при Анри
    В субботу, 27 октября, «Монако» на своем поле примет «Дижон» в рамках 11-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Дижон».
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    «Монако»

    На сегодня «Монако» занимает лишь 19-е из 20-ти место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету шесть очков. В 10 сыгранных турах монегаски одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    Последняя пока что победа княжеского клуба датирована 11 августа, когда в первом туре Лиги 1 он переиграл на выезде «Нант» (3:1). Не удивительно, что в силу таких результатов действующий вице-чемпион отправил в отставку с поста наставника команды Леонарду Жардима.

    На его место пришел легендарный в прошлом нападающий в том числе и «Монако» Тьерри Анри. Под руководством нового рулевого коллектив провел две игры, но пока что не победил, хотя и прервал серию поражений из пяти матчей, добыв ничью против «Брюгге» (1:1) на выезде в групповом раунде Лиги чемпионов.

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    «Дижон»

    В минувшем сезоне «Дижон» стал лучшим среди худших команд чемпионата Франции. Команда заняла самое высокое место в нижней половине таблицы, финишировав на 11-й позиции.

    Начало новой кампании складывалось прекрасно, и казалось, что коллектив и на этот раз сумеет спокойно удержаться в элите. «Совы» стартовали с трех побед, переиграв на выезде «Монпелье» (2:1) и «Ниццу» (4:0), а также дома «Нант» (2:0).

    Тем не менее, после этого подопечные Оливье Далль’Ольо попали в яму, из которой не могут выбраться до сих пор. В последующих семи матчах они ни разу не выиграли и добыли лишь одну ничью, в результате чего упали на 16-ю строчку.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

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    Прогноз на «Монако» — «Дижон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10. В субботу, 27 октября, «Монако» на своем поле примет «Дижон» в рамках 11-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 21:00 по московскому времени.
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