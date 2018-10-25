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    Киевское «Динамо» не сможет выиграть с любимым счетом

    «Ренн» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 октября 2018 года

    Лига Европы Ренн Футбол Франции Динамо Киев Футбол Украины
    Прогноз на «Ренн» — «Динамо» Киев
    Виктор Цыганков
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы французский «Ренн» будет принимать украинское «Динамо» (Киев). Встреча пройдет на стадионе «Роазон Парк» 25 октября. Начало — в 22:00. Прогноз на «Ренн» — «Динамо» Киев.
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    «Ренн»

    «Ренн» стартовал в Лиге Европы с домашней победы и выездного поражения. Сперва подопечные Сабри Лямуши обыграли «Яблонец» — 2:1, а затем уступили «Астане» — 0:2.

    С тремя очками «Ренн» занимает второе место в группе К.

    После первого тура Лиги Европы «Ренн» провел шесть матчей, в которых одержал только одну победу (над «Монако» в Лиге 1) при двух ничьих и трех поражениях. В минувший уик-энд «красно-черные» на выезде сыграли вничью с «Сент-Этьенном» (1:1).

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    В чемпионате Франции «Ренн» набрал 12 очков в десяти турах и располагается на тринадцатом месте.

    Отметим, что лишь в трех матчах сезона «Ренн» забивал больше одного гола, причем в предыдущий раз это случилось как раз в матче против «Яблонца».

    «Динамо»

    «Динамо» откровенно разочаровало своих болельщиков стартом в Лиге Европы. Сперва киевляне на своем поле не смогли обыграть «Астану», пропустив на последних минутах — 2:2. А затем подопечные Александра Хацкевича потеряли очки против «Яблонца» в Чехии — 2:2, и вновь соперник отыгрался в концовке.

    В итоге, набрав 2 очка, киевляне довольствуются лишь третьим местом в не самой сложной группе.

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    В чемпионате Украины «Динамо» удалось прервать черную полосу. Киевляне выиграли в пяти матчах подряд, не пропустив при этом ни разу. Правда, три последние победы были добыты с любимым счетом «Динамо» в этом сезоне — 1:0 (всего с таким счетом киевляне одержали восемь побед из одиннадцати в текущем сезоне).

    В турнирной таблице УПЛ динамовцы идут вторыми, отставая от «Шахтера» на 2 очка.

    Прогноз

    Букмекеры дают на победу «Ренна» коэффициент 2,48, на ничью — 3,20, а на успех «Динамо» — 3,10.

    В спаренных матчах «Ренна» и «Динамо», вполне возможно, определится один из участников плей-офф. Киевлянам отступать некуда и расценивать выездную ничью, как положительный результат, они вряд ли станут.

    Если в целом по сезону динамовцы, которые летом должным образом не усилили позицию нападающего, испытывают проблемы с результативной игрой, то в Лиге Европы с этим все в порядке — оба раза команда забивала по два гола.

    Правда, и надежностью в обороне похвастаться не смогла — играть на удержание при минимальном перевесе у киевлян получается только на внутренней арене. «Ренн» на своем поле в первом туре также сумел отличиться дважды.

    Наш прогноз на матч «Ренна» и «Динамо» — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Ренн» — «Динамо» Киев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В третьем туре группового этапа Лиги Европы французский «Ренн» будет принимать украинское «Динамо» (Киев). Встреча пройдет на стадионе «Роазон Парк» 25 октября. Начало — в 22:00.
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