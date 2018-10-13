Нидерланды — Германия. Прогноз на Лигу наций 13 октября 2018 года

В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Нидерландов будет принимать 13 октября сборную Германии. Начало матча — в 21:45 по Москве. Прогноз на Нидерланды — Германия.

Нидерланды

С начала весны команда Рональда Кумана сыграла пять товарищеских поединков. Откровенно говоря, ни рыба ни мясо: две победы, две ничьи и поражение. Только результат матча с португальцами был достойным удивления — «заводной апельсин» разгромил чемпионов Европы 3:0.

Ничьи против словаков и нынешних итальянцев нельзя считать хорошим результатом (по 1:1). Ну, а поражение сборной Англии в первом матче нового года обиднее всех, наверное, ведь Нидерланды не проигрывали «трем львам» с 1996 года.

Словом, предпосылок к провалу в официальных поединках не было. Равно как и к успеху. По итогу ни того, ни другого и не случилось: в первом матче Лиги наций сборная Нидерландов проиграла действующему чемпиону мира 1:2.

Германия

Бундесманшафт провалилась на чемпионате мира в России: одна победа и последнее место в группе. Однако Йоахим Лёв чудом сохранил пост главного тренера за собой.

Если копнуть еще глубже — там четыре весенне-летних товарняка, которые дали все предпосылки к будущему фиаско на Мундиале: одна победа, два поражения и ничья.

Свой путь в Лиге наций сборная Германии начала тоже с ничейного результата. В поединке первого тура против сборной Франции бундестим не смогли распечатать ворота свежеиспеченного чемпиона мира. В свои тоже не пропустили — и то хорошо.

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Последний матч — товарняк против сборной Перу — тоже дал предпосылки к будущим проблемам. За 90 минут Бундестим создала порядка 13 моментов, семь раз попала в створ ворот соперника, но победный гол затолкала только за пять минут до финального свистка.

Прогноз

Последний раз голландцы выигрывали в личных противостояниях еще в далеком ноябре 2002 года. И то — в обычном товарняке. В последних шести поединках было четыре ничьих.

Да и вообще в последнее время флагманы мирового футбола не любят ясно определять более сильную команду, ничьи в этом случае — лучший выбор. По крайней мере, в товарняках.

Официальные турниры в этом плане отличаются. Но в разбираемом матче мы не видим явного фаворита. Нидерланды нестабильны, у немцев проблемы. Баш на баш. Поэтому с учетом рейтинга ставим на некоторое преимущество команды Лёва.

Итак, наш прогноз — «П2 в 1 мяч или Х» за 1,99. 0