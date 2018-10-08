Клопп: Лиги наций — самый бессмысленный турнир в мире футбола

Главный тренерпосле матча с(0:0) высказал свое мнение о Лиге наций.

Юрген Клопп telegraph.co.uk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Если бы кто-нибудь сказал мне, что после восьми туров АПЛ и такого напряженного графика у нас будет 20 очков, я бы сказал: "Согласен, давайте начнем с девятого тура". К сожалению, теперь парням придется уехать в сборные ради матчей Лиги наций — самого бессмысленного турнира в мире футбола. Надеемся, что они вернутся здоровыми и смогут сыграть в этих лёгких турнирах вроде Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Это непростые времена для игроков, не правда ли? Нужно начинать думать о них. Кто-то спросил меня, был ли уровень игры с "Сити" связан с усталостью футболистов. В вопросе уже была критика и предположение, что результат мог бы быть лучше, если бы игроки были свежее. Если хотите, чтобы они были свежее, дайте им летний перерыв. У Хендерсона он длился всего две недели, что забавно.

Нет проблем в отъезде на международные матчи, но теперь приходится звонить тренеру сборной и просить его не задействовать одного или двух игроков, на что он отвечает: "Я тоже нахожусь под давлением, потому что теперь мы играем в Лиге наций", — цитирует Клоппа Daily Mail. 0