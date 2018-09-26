«Волгарь» — «Зенит». Прогноз на 1/16 Кубка России по футболу 26 сентября 2018 года

В среду, 26 сентября, в 1/16 Кубка России «Волгарь» в Астрахани будет принимать питерский «Зенит». Матч начнется в 18:00 мск. Прогноз на «Волгарь» — «Зенит».

«Волгарь»

Команда представляет Первенство ПФЛ, поэтому приезд в Астрахань такой большой команды станет настоящим праздником для местных болельщиков.

Подопечные Виталия Панова после восьми туров расположились на четвертом месте в зоне «Юг», набрав 17 пунктов. У команды в активе даже серия из пяти игр без поражений — три победы и две ничьи.

«Зенит»

«Зенит» после восьми туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Сергея Семака оступились лишь раз, набрав в восьми матчах 22 очка.

Выиграть «Зенит» не сумел только в матче шестого тура против «Спартака». Домашняя встреча против «красно-белых» завершилась для питерцев вничью — 0:0.

Настоящее шоу состоялось в последней игре подопечных Сергея Семака в РПЛ. Питерцы встречались с «Локомотивом» дома — команды на двоих в итоге забили восемь голов, но что более важнее — победу праздновали именно хозяева поля (5:3).

На прошлой неделе «сине-бело-голубые» стартовали на групповом этапе Лиги Европы. В Дании «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном», не сумев удержать минимальный перевес после первого тайма. Во второй половине матча датчане сравняли счет.

Прогноз

У «Зенита» открыты уже три фронта, везде нужны силы, поэтому весьма сомнительно, что Семак выставит в Астрахани основу. В этом просто нет такой необходимости, ведь соперник гораздо ниже уровнем.

При этом «Волгарь» набрал отличную форму, а мотивация дать бой звездам российского футбола порой способна творить чудеса, поэтому разгрома от «Зенита» мы не ждем. Ставим на победу «Волгаря» с учетом форы +2,5 гола за 1,62. 0