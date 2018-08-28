«Динамо» Загреб — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов 28 августа 2018 года

Во вторник, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб на своей арене сыграет со швейцарским «Янг Бойзом». Поединок, который пройдет в Хорватии, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Янг Бойз».

«Динамо» Загреб

Первая встреча этих команд, которая состоялась в столице Швейцарии, закончилась результативной ничьей — 1:1. Оппоненты обменялись забитыми мячами еще в первом тайме. На 2-й минуте за хозяев отличился Кевин Мбабу, а на 39-й минуте Мислав Оршич сравнял счет.

Хорваты успели пройти в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов уже два раунда. Сначала «Динамо» выбило чемпиона Израиля «Хапоэль» Беэр-Шева (5:0 и 2:2), затем прошло казахстанскую «Астану» (1:0 и 2:0).

На внутренней арене «синие» после пяти туров расположились на первом месте, набрав в этих матчах 13 очков. Только игру первого тура в чемпионате Хорватии они не смогли выиграть, а в остальных матчах столичная команда неизменно брала по три балла.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последнем туре хорватского первенства Динамо на «Максимире» обыграло «Локомотиву» со счетом 1:0. И таким образом, беспроигрышная серия на данный момент составляет 19 игр кряду во всех турнирах.

«Янг Бойз»

«Желто-черные» в новом сезоне не смогли победить только в одной игре, которая как раз пришлась на первую встречи этих команд.

В чемпионате Швейцарии «молодые» после пяти туров имеют 100% результат, опережая ближайших преследователей на восемь очков.

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Поочередно были обыграны «Грассхоппер», «Лугано», «Цюрих» и «Люцерн», а в последнем игровом дне «пчелы» на своем поле разгромили «Ксамакс» со счетом 5:2.

Прогноз

Благодаря результату первой игры, «Динамо» из Загреба получило преимущество в виде выездного гола. «Синие» только чудом спаслись от разгромного поражения в первой игре. Хорваты только отбивались от атак оппонента, а сами ждали момент для контратак.

Но в столице Хорватии будет совсем другая игра. Динамовцы стабильно пробиваются в групповую стадию Лиги чемпионов, а у гостей все попытки были неудачными. Исходя их этого, прогнозируем проход «Динамо» Загреб в группу ЛЧ. 0