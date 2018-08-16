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    Выстоит ли «Уфа» в Люксембурге?

    «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа». Прогноз и ставки на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 16 августа

    Лига Европы Уфа Футбол России
    Прогноз на «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа»
    «Уфа» едет в гости к «Прогрессу» после домашней победы
    В четверг, 16 августа, люксембургский клуб «Прогресс Нидеркорн» будет на своем поле принимать российскую «Уфу» в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало поединка — в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа».
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    «Прогресс Нидеркорн»

    «Осы» уже удивили футбольную Европу. В прошлом сезоне они выбили шотландский «Рейнджерс», а в этом году убрали со своего пути уже двух соперников.

    В первом раунде квалификации «желто-черные» переиграли азербайджанскую «Габалу». На выезде люксембуржцы взяли верх со счетом 2:0, а дома уступили — 0:1, и прошли дальше.

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    На втором этапе квалификации «Прогрессу» противостоял венгерский клуб «Гонвед». В гостях подопечные Паоло Амодио проиграли со счетом 0:1, а в ответной игре взяли верх с нужным результатом — 2:0.

    В национальном первенстве «осы» в первом туре были обыграны «Рюмеланжем» в гостях со счетом 1:2.

    «Уфа»

    «Уфа» в прошлом сезоне РПЛ заняла шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы только благодаря недопуску в турнир обладателя Кубка России «Тосно».

    Команда Сергея Томарова не без труда смогла пройти предыдущую стадию отбора на евроарене. В противостоянии со словенским «Домжале» все решил выездной гол.

    На своем поле «горожане» сыграли 0:0, а в ответной игре добыли нужный результат — 1:1, забив ответный мяч за три минуты до конца основного времени поединка.

    В российском первенстве клуб из Башкортостана провел три матча, в которых заработал четыре очка и на данный момент занимает шестую строку в турнирной таблице. Сначала была ничья с «Локомотивом» (0:0), затем разгромная победа над «Анжи» (3:0) и минимальное поражение от «Краснодара» (0:1). Последнее — пока единственная неудача команды в нынешнем сезоне.

    Прогноз

    В домашней встрече «Уфа» победила со счетом 2:1 благодаря голам Сильвестра Игбуна и Ивана Облякова на 38-й и 64-й минутах соответственно. В составе «Прогресса» на 80-й минуте отличился Оливье Чилл.

    Чтобы пройти дальше, «горожанам» достаточно сыграть вничью. Российскую команду устроит и поражение с разницей в один мяч, но тогда ей нужно забить как минимум два гола. Не стоит недооценивать «Прогресс», а тем более в родных для этой команды стенах. Российская команда не отличается высокой результативностью, а в данном случае главной задачей будет удержание на замке собственных ворот.

    Следовательно, большого количества забитых мячей ждать не стоит. Прогноз: ставим на тотал меньше 2,5 гола за 1,69. 0

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    Прогноз на «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1,69. В четверг, 16 августа, люксембургский клуб «Прогресс Нидеркорн» будет на своем поле принимать российскую «Уфу» в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало поединка — в 18:00 по московскому времени.
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