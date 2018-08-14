«Спартак» Трнава — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 14 августа

Во вторник, 14 августа, словацкий «Спартак» на своей арене примет сербскую «Црвену Звезду» в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Трнаве, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» Трнава — «Црвена Звезда».

«Спартак» Трнава

В первой игре этих команд, которая прошла в Сербии, была зафиксирована ничья — 1:1. Оппоненты обменялись забитыми мячами в течении одной минуты.

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«Белые ангелы» в этом розыгрыше Лиги чемпионов прошли уже два этапа квалификации. В первом отборочном раунде они выбили боснийского чемпиона «Зриньски» (1:0 и 1:1).

Во втором раунде «Спартак» справился с чемпионом Польши — варшавской «Легией». На выезде словаки нанесли поляком поражение со счетом 2:0, а в ответном поединке «красно-черные» проиграли на своем поле — 0:1.

На внутренней арене подопечные Радослава Латала провели четыре игры, в которых набрали шесть очков (две победы и два поражения) и занимают шестое место.

«Црвена Звезда»

Сербы также, как и их предстоящий соперник, выбили уже двоих противников в этом сезоне Лиги чемпионов.

На первом этапе квалификации «красно-белые» прошли латвийский «Спартакс» из Юрмалы. Игра в Латвии закончилась со счетом 0:0, а в Сербии хозяева взяли верх со счетом 2:0.

На следующем этапе отбора дружина Владана Милоевича выбили еще одного представителя Прибалтики. «Црвена Звезда» в двух матчах обыграла литовскую «Судуву» — 3:0 и 2:0.

В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» идет без потерь. В четырех поединках она добыла четыре победы.

Беспроигрышная серия белградцев насчитывает уже 28 поединков (если не брать в учет поражение по пенальти в Кубковой игре).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение сербам: победа «Црвены Звезды» в основное время — 2,05, ничья в основное время— 3,20, победа «Спартака» в основное время — 4,50.

Проход: «Спартака» Трнава — 2,50; «Црвена Звезда» — 1,65

Белградская команда более опытный еврокубковый боец, и к тому же у «Црвены Звезды» более качественный состав. Мы считаем, что в следующий раунд выйдут сербы. 0