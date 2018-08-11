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    Как пройдет охота «индейцев» на «змей»?

    «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 11 августа

    Международный кубок чемпионов Футбол Испании Атлетико Футбол Италии Интер
    Прогноз на «Атлетико» — «Интер»
    Футболисты «Атлетико»
    В субботу, 11 августа, в рамках Международного кубка чемпионов мадридский «Атлетико» на своем поле примет миланский «Интер». Поединок, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 22:05 по Москве. Прогноз на «Атлетико» — «Интер».
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    «Атлетико»

    «Индейцы» стали вторыми в Испании в минувшем сезоне, отстав от первой «Барселоны» на 14 баллов. На европейской арене они завоевали трофей — стали победителями Лиги Европы, обыграв в финале французский «Марсель» со счетом 3:0.

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    На МКЧ подопечные Диего Симеоне провели уже две встречи. Сначала «матрасники» одолели лондонский «Арсенала», переиграв их в серии пенальти после ничьей в основное время 1:1.

    А в следующем поединке «Атлетико» проиграл ПСЖ со счетом 2:3, пропустив решающий гол на последней минуте матча.

    Также мадридский клуб после игр МКЧ успел провести два товарищеских матча. В начале августа «красно-белые» сыграли вничью с немецким «Штутгартом» (1:1), а затем обыграли итальянский «Кальяри» со счетом 1:0.

    «Интер»

    «Интеристы» по итогам прошлого сезона заняли четвертое место в чемпионате Италии и получили право на выступление в Лиге чемпионов.

    В составе миланце произошли существенные изменения. Клуб покинули больше 10 игроков, но при этом «Интер» совершили ряд интересных покупок.

    Купили у «Ромы» Наингголана за 38 млн евро, а также приобрели Мартинеза и Димарко. На правах аренды пришли Врсалько и Политано, де Врея и Асамоа подписали как свободных агентов.

    Стартовали «черно-синие» на Международном кубке чемпионов с поражения по пенальти от лондонского «Челси» (4:5, в основное — 1:1). Затем минимально одолели французский «Лион» — 1:0.

    Единственная встреча между оппонентами датирована 2010 годом. Тогда в матче за Суперкубок Европы «Атлетико» взял верх со счетом 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 2,10, победа «Интера» — 3,70, ничья — 3,30.

    Исходя из того, что матч состоится в Мадриде и болельщики будут подгонять свою команду к активным действиям, рискнем поставить — «Атлетико» забьет первым: да за 1,77. 0

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