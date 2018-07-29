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    «Армейцы» продлят серию без поражений

    «СКА-Хабаровск» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 29 июля

    ФНЛ Футбол России СКА-Хабаровск Сибирь
    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Сибирь»
    Константин Базелюк
    В воскресенье, 29 июля, «СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Сибирь» в рамках третьего тура ФНЛ. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Сибирь».
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    «СКА-Хабаровск»

    После поражения от «Зенита» (0:6) в рамках РФПЛ, дальневосточная команде не проигрывает уже на протяжении 10 встреч кряду.

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    Подопечные Сергея Передни одержали шесть побед и два матча свели вничью в контрольных поединках, также выиграли и сыграли вничью в рамках ФНЛ.

    В первом туре «армейцы» на своем поле принимали «Армавир» и разгромили соперника со счетом 3:0. А во втором матче первенства расписали мировую со второй командой «Краснодара» на выезде — 1:1.

    С четырьмя очками дальневосточники расположились на данный момент на восьмой строке турнирки.

    «Сибирь»

    Новосибирский клуб в новом сезоне набрал всего лишь один балл, который позволяет им занимать 15 место в турнирной таблице.

    Стартовали «орлы» выездной ничьей с дублем «Краснодара» (1:1), а в следующем поединке ФНЛ уступили на своей арене ярославскому «Шиннику» со счетом 0:2.

    С учетом всех турниров, «Сибирь» на данный момент имеет 10-матчевую безвыигрышную серию. Она насчитывает пять поражений и три ничьи в официальных матчах, а также два раза команда уступала в спаррингах.

    Последний раз оппоненты играли в Хабаровске между собой в 2016 году. И тогда верх взяли хозяева со счетом 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры на стороне хозяев: победа «СКА-Хабаровск» — 1,70, победа «Сибири» — 5,50, ничья — 3,30.

    В рамках ФНЛ дальневосточники на своем поле проигрывают редко, а своему предстоящему противнику уступали последний раз шесть лет тому назад.

    Скорее всего, «армейцы» продлят удачную серию. Рискнем поставить — «СКА-Хабаровск» не проиграет и ТБ 2.0: да за 2,05. 0

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