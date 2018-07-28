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    Сможет ли Эмери насолить своей бывшей команде?

    «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 28 июля

    Международный кубок чемпионов Футбол Англии Арсенал Футбол Франции ПСЖ
    Прогноз на «Арсенал» — ПСЖ
    Унаи Эмери
    В субботу, 28 июля в рамках Международного кубка чемпионов встретятся лондонский «Арсенал» и французский ПСЖ. Матч пройдет в Сингапуре на стадионе «Национальный». Начало встречи — 14:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» — ПСЖ.
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    «Арсенал»

    В прошедшем сезоне «канониры» заняли только шестое место в АПЛ, отстав от лигачемпионовской четвертой строки на 12 баллов.

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    Лондонский клуб и в прошлом году не смог пробиться в Лигу чемпионов. Он выступал в Лиге Европы, где был остановлен в шаге от финала мадридским «Атлетко», который в итоге и стал победителем турнира.

    «Арсенал» покинул многолетний наставник клуба — Арсен Венгер, а на его место был назначен экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери.

    В межсезонье из команды ушли Джек Уилшер и Санти Касорла. Из приобретений стоит выделить покупку Лукаса Торрейра, Сократиса Папастатопулоса из дортмундской «Боруссии» и защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.

    В предсезонной подготовке «канониры» провели всего лишь один поединок. Разгромили клуб пятого английского дивизиона «Борэм Вуд» — 8:0.

    На МКЧ им предстоит провести матчи с мадридским «Атлетико» (26 июля), ПСЖ (28 июля) и «Челси» (1 августа).

    ПСЖ

    У парижан также произошла рокировка на тренерском мостике. На место Унаи Эмери, который возглавил «Арсенал», пришел немец Томас Тухель.

    Главное приобретение команды — экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Продан Хавьера Пасторе в «Рому».

    В прошлом сезоне «красно-синие» взяли все трофей во Франции, но в Лиге чемпионов были остановлены мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала.

    В межсезонье клуб из Парижа провел несколько спаррингов. Обыграл клуб четвертого дивизиона «Сен-Женевьев» со счетом 1:0 и уступил «Шабли» из Лиги 3 — 2:4.

    На МКЧ ПСЖ провел уже один поединок. 21 июля проиграл мюнхенской «Баварии» со счетом 1:3, выигрывая после первого тайма. Помимо матча с «Арсеналом» парижане сразятся еще с мадридским «Атлетико».

    Последний раз оппоненты встречались в 2016 году на групповом этапе Лиги чемпионов. И тогда оба поединка закончились вничью (2:2 и 1:1).

    Прогноз

    Парижанам без своих лидеров трудно рассчитывать на положительный результат в предстоящем поединке, а вот на гол они должны наиграть, как и их противник. Ставим — обе забьют: да за 1,64.

    Также еще можно сделать ставку на ТБ 2,5, т.к. обе команды зачастую радуют зрителей большим количеством забитых мячей. 0

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