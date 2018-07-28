«Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 28 июля

В субботу, 28 июля в рамках Международного кубка чемпионов встретятся лондонский «Арсенал» и французский ПСЖ. Матч пройдет в Сингапуре на стадионе «Национальный». Начало встречи — 14:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» — ПСЖ.

«Арсенал»

В прошедшем сезоне «канониры» заняли только шестое место в АПЛ, отстав от лигачемпионовской четвертой строки на 12 баллов.

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Лондонский клуб и в прошлом году не смог пробиться в Лигу чемпионов. Он выступал в Лиге Европы, где был остановлен в шаге от финала мадридским «Атлетко», который в итоге и стал победителем турнира.

«Арсенал» покинул многолетний наставник клуба — Арсен Венгер, а на его место был назначен экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери.

В межсезонье из команды ушли Джек Уилшер и Санти Касорла. Из приобретений стоит выделить покупку Лукаса Торрейра, Сократиса Папастатопулоса из дортмундской «Боруссии» и защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.

В предсезонной подготовке «канониры» провели всего лишь один поединок. Разгромили клуб пятого английского дивизиона «Борэм Вуд» — 8:0.

На МКЧ им предстоит провести матчи с мадридским «Атлетико» (26 июля), ПСЖ (28 июля) и «Челси» (1 августа).

ПСЖ

У парижан также произошла рокировка на тренерском мостике. На место Унаи Эмери, который возглавил «Арсенал», пришел немец Томас Тухель.

Главное приобретение команды — экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Продан Хавьера Пасторе в «Рому».

В прошлом сезоне «красно-синие» взяли все трофей во Франции, но в Лиге чемпионов были остановлены мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала.

В межсезонье клуб из Парижа провел несколько спаррингов. Обыграл клуб четвертого дивизиона «Сен-Женевьев» со счетом 1:0 и уступил «Шабли» из Лиги 3 — 2:4.

На МКЧ ПСЖ провел уже один поединок. 21 июля проиграл мюнхенской «Баварии» со счетом 1:3, выигрывая после первого тайма. Помимо матча с «Арсеналом» парижане сразятся еще с мадридским «Атлетико».

Последний раз оппоненты встречались в 2016 году на групповом этапе Лиги чемпионов. И тогда оба поединка закончились вничью (2:2 и 1:1).

Прогноз

Парижанам без своих лидеров трудно рассчитывать на положительный результат в предстоящем поединке, а вот на гол они должны наиграть, как и их противник. Ставим — обе забьют: да за 1,64.

Также еще можно сделать ставку на ТБ 2,5, т.к. обе команды зачастую радуют зрителей большим количеством забитых мячей. 0