«Уфа» — «Домжале». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 июля

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В четверг, 26 июля, в дебютном еврокубковом поединке «Уфа» на своем поле примет «Домжале» из Словении в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Домжале».

«Уфа»

«Уфа» в прошлом сезоне РФПЛ заняла шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы только благодаря не допуску в турнир обладателя Кубка России «Тосно».

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В межсезонье в «Уфе» произошли серьезные изменения. Прежде всего это касается тренерского мостика. Покинул команду главный тренер Сергей Семак, который пошел на «повышение» в «Зенит». На его место пришел Сергей Томаров. Но состав «горожан» остался более-менее без изменений.

В межсезонье башкирская дружина провела восемь контрольных поединков. И только в двух из них она одержала победы: над румынской «Университатой» (3:2) и чешским «Прибрамом» (2:1).

Еще один матч «Уфа» свела вничью (с немецким «Урдингеном» — 1:1) и пять встреч проиграла. Уступила болгарскому ЦСКА (1:2), австрийскому «Зальцбургу» (0:3), немецкому «Мюнхену 1860» (0:1), турецкому «Истанбулу ББ» (2:3) и итальянскому «Удинезе» (1:2).

«Домжале»

Словенцы, в отличии от своего противника, успели провести уже три официальных матча. В первой стадии квалификации «Домжале» прошел боснийский «Широки Бриег» только благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.

На выезде «абреки» сыграли 2:2, ведя после первого тайма в два мяча. А дома сыграли 1:1, пропустив ответный гол за 15 минут до конца встречи.

На внутренней арене подопечные Симона Рожмана успели провести только одну игру. В стартовом туре чемпионата «желтые» одолели «Кршко» со счетом 2:0.

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Одержав эту викторию, «Домжале» прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала восемь кряду матчей во всех турнирах.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтения хозяевам: победа «Уфы» — 1,58, победа «Домжале» — 6,40, ничья — 4,00.

На своем поле уфимцы должны одержать победу. Хотя у клуба новый тренер, но зато удалось сохранить костяк команды.

Ждать разгрома не приходится, скорее всего, новый наставник не откажется от стиля предыдущего тренера (уделять особое внимание обороне).

Предлагаем поставить на — «Уфа» победит и ТМ 3.5: да 2,27. 0