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    Гвардиола против Клоппа

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 26 июля

    Международный кубок чемпионов Товарищеские матчи Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
    Рияд Марез
    В рамках Международного кубка чемпионов 26 июля встретятся английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Встреча пройдет в Ист-Ратэрфорде на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 3.05 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» готовится к новому сезону в статусе чемпиона Англии. Команда Пепа Гвардиолы теперь надеется защитить титул, а также добиться большего, чем четвертьфинал, в Лиге чемпионов.

    В межсезонье «горожане» стартовали матчем на Международном кубке чемпионов. «Ман Сити» играл преимущественно молодежным составом и минимально проиграл дортмундской «Боруссии», пропустив с пенальти от Марио Гетце.

    Пока «горожане» не могут рассчитывать на футболистов, которые играли на чемпионате мира и отдыхают после мирового первенства.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» провел успешный сезон, завершив его на четвертом месте в АПЛ и участием в финале Лиги чемпионов. Теперь команда Юргена Клоппа усилилась в межсезонье и готовится к новому сезону с большими надеждами на дальнейший прогресс и трофеи.

    «Ливерпуль» уже провел ряд спаррингов в рамках подготовки к сезону 2018-2019. В июле «красные» сперва разгромили «Честер» (7:0), затем обыграли «Транмир Роверс» (3:2), после чего не сумели распечатать ворота «Бари» (0:0). Перед стартом на Международном кубке чемпионов мерсисайдцы разобрались с «Блэкберном» — 2:0.

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    Успешно провести первый матч Международного кубка чемпионов «красным» не удалось. Как и «Ман Сити», «Ливерпуль» обжегся на дортмундской «Боруссии». «Красные», которые играли по большей части вторым составом, открыли счет благодаря голу Вирджила ван Дейка, но во втором тайме пропустили трижды — 1:3.

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    Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение «Ливерпулю». Победа подопечных Гвардиолы оценивается коэффициентом 3,40. В то же время на «красных» можно поставить с коэффициентом 1,90, а на ничью — 3,75.

    Напомним, что в прошлом сезоне команды встречались на футбольном поле четыре раза. И если первый поединок завершился разгромной победой «Ман Сити» (5:0), то далее побеждал уже только «Ливерпуль». Сперва «красные» выиграли во втором круге АПЛ (4:3), а затем выбили «горожан» из Лиги чемпионов (3:0, 2:1).

    Топ-клубы Англии продолжат экспериментировать с составами, что может привести к любому результату.

    Предлагаем в этом матче сделать ставку на голы, а именно на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,52. 0

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