Нигерия — Аргентина. Прогноз и ставки на голы в матче чемпионата мира по футболу 26 июня

Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 сыграет со сборной Нигерии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00. Прогноз на Нигерия — Аргентина.

Нигерия

Сборная Нигерии начала чемпионат мира неудачно, однако проиграла, как выяснилось, сильнейшей команде группы D — Хорватии. Нигерийцы уступили со счетом 0:2, пропустив с пенальти и после автогола.

Однако уже во втором туре Нигерия вернула себе хорошие шансы на выход в плей-офф, со счетом 2:0 обыграв Исландию. Нигерийцы отлично сработали в контригре, а Ахмед Муса оформил дубль — 2:0.

Теперь все в руках Нигерии — победа окрыленных «суперорлов» над пребывающей в разобранном состоянии Аргентиной выведет африканцев в плей-офф. Ничья также оставит хорошие шансы — Исландии нужно не просто побеждать, но и много забивать в ворота Хорватии.

Аргентина

Аргентина находится в шаге от позорного вылета с чемпионата мира. Неубедительная игра и ничья с Исландией (1:1) и откровенный провал в матче против Хорватии (0:3) поставили аргентинцев в ситуацию, когда уже не все зависит от них. Даже победа не может гарантировать Аргентине выход в плей-офф, тогда все будет зависеть от результата параллельного матча. Ну а ничья в матче против Нигерии отправит аргентинцев домой.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Аргентина находится в ужасном состоянии, и дело не только в плохой игре на футбольном поле — команду раздирают внутренние конфликты. Сейчас «Альбиселесте» необходимо отложить все разборки на потом и собраться на решающий матч.

Личная мотивация на игру будет и у Лео Месси, который до сих пор не сумел отличиться на этом ЧМ. И если в первом матче он не реализовал пенальти, то во второй игре редко встречался с мячом и даже не имел шансов, чтобы отличиться.

Прогноз

На триумф Нигерии в этом матче букмекеры дают коэффициент 9,25. В то же время коэффициент на ничейный результат — 5,25, а на победу Аргентины — 1,35.

Аргентина с первых минут должна броситься в атаку и попытаться не просто выиграть, но и забить в этом матче как можно больше. При таком раскладе у Нигерии по ходу встречи будут появляться отличные шансы для контратак. Можно предположить, что с учетом неубедительной игры обороны аргентинской сборной хотя бы один из своих шансов нигерийцы воплотят в гол, однако и свои ворота сухими удержать не смогут.

Также отметим, что в четырех последних встречах этих команд друг против друга забивалось как минимум четыре гола, и отличаться удавалось обеим сборным.

Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют голы с коэффициентом 1,9.